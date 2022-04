Chanel Totti rompe il silenzio: la figlia dell’ex Capitano interviene sulla crisi

La famiglia Totti torna ad essere protagonista dei media a seguito della fatidica crisi che avrebbe così investito il rapporto tra Francesco e Ilary Blasi. A rompere il silenzio questa volta ci avrebbe pensato la figlia Chanel.

Sono state delle settimane davvero difficili per la famiglia di Francesco Totti e di Ilary Blasi, ancora una volta protagonisti dei magazine di cronaca rosa per una presunta crisi che avrebbe investito il loro matrimonio dando quasi per scontata anche un’ipotetica separazione per la coppia. Una notizia che ha subito fatto il giro del web e che continua a far discutere ancora oggi numerosi fan e magazine allo stesso tempo.

Recentemente, evidentemente stanca di leggere varie notizie che riguardano la sua famiglia, ecco che Chanel Totti avrebbe deciso di intervenire in prima persona ponendo fine ad ogni rumors diffuso nel corso delle ultime settimane.

Non si placa la tempesta in casa Totti

In nelle ultime settimane di intervenire sui costi tipo diffusi circa la presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata proprio la conduttrice, la quale ha spiegato come in quest’ultimo caso a pesare molto di più per la coppia non è stato semplicemente il gossip ma anche il fatto che i figli degli anni sono diventati più consapevoli di ciò che succede attraverso i media, feriti enormemente nel leggere varie notizie pur sapendo la verità.

Un retroscena nel quale Ilary Blasi ha parlato per la prima volta e che a quanto pare troverebbe riscontro in un video che recentemente avrebbe condiviso nella sua pagina Tik Tok la figlia Chanel.

La risposta di Chanel gossip

A diffondere la notizia in questione è stato il portale tuttonotizie.eu, secondo il quale la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi recentemente avrebbe deciso di rompere il silenzio attraverso la pubblicazione di un video nel suo profilo ufficiale presente sulla piattaforma di Tik Tok dove è già una vera e propria social star.

Il video in questione, che a quanto pare potrebbe essere già stato cancellato dalla giovane ragazza dato che non si troverebbe più nella sua pagina ufficiale, altro non era che un carosello di foto che la ritraeva a fianco dei propri genitori felice come non mai… segno tangibile che l’ipotetica crisi a cui magazine di gossip hanno fatto riferimento in queste ultime settimane, in realtà, non è mai esistita.