Messi – il futuro a Parigi è un enigma, ma c’è già chi lo vuole ed è pronto a tutto

Il futuro di Messi al PSG è un enigma: l’attaccante argentino non sembra felice. Il futuro però ha già un nome e cognome ed il messaggio lanciato è molto chiaro!

Messi al PSG non si sarebbe ambientato: l’attaccante argentino è stato persino fischiato. Una condizione che ha gettato ulteriori ombre sul suo futuro, mettendo in dubbio anche la prosecuzione della sua carriera calcistica.

L’avventura parigina di Leo Messi sta prendendo una piega inaspettata. La brusca separazione dal Barcellona in estate ha rappresentato uno shock per l’argentino, che ha deciso di accettare immediatamente l’offerta del PSG per cercare di vincere la Champions League insieme all’amico Neymar. Tuttavia, il rendimento dell’attaccante è stato molto inferiore rispetto alle aspettative: le statistiche parlano di un giocatore che, dopo un numero incredibile di gol segnati durante le passate stagioni, ora non riesce nemmeno ad inquadrare la porta.

L’eliminazione agli ottavi di Champions per mano dei “nemici” di sempre del Real Madrid ha rappresentato quello che potrebbe essere il momento più basso e triste della carriera di un giocatore che ha scritto la storia di questo sport. L’era Messi, dunque, pare essere vicina al tramonto.

I suoi stessi tifosi, entusiasti ed euforici dopo il suo arrivo in Francia, ora lo fischiano: uno scenario che, fino a pochi mesi fa, pareva utopico al solo pensiero.

Il suo futuro è sempre più un enigma, ma un allenatore lo ha chiamato e gli ha lanciato un messaggio eloquente.

Messi e PSG, l’amore non decolla

Ci si aspettava un Messi dominatore in Ligue 1, un campionato all’apparenza più “semplice” rispetto a La Liga. Invece, l’argentino sta faticando in modo imprevedibile e il tridente con Mbappé e Neymar non sembra cucito su misura per lui, al contrario delle aspettative.

L’argentino sembra malinconico e il linguaggio corporeo visto nelle due sfide al Real lo hanno evidenziato. Nel match d’andata ha sbagliato un rigore molto importante e, dopo il gol di Mbappé all’ultimo secondo, non ha nemmeno esultato. Al ritorno lo sguardo sembrava rassegnato e spento dopo la tripletta di Benzema: il leader trascinante visto a Barcellona è un lontano ricordo.

L’amore con il PSG, dunque, non decolla. Con le maglie di Barcellona e Argentina è sempre stato il re, mentre ora sembra essere solo uno dei tanti. Ora piombano le prime ombre sul suo futuro: Messi ha un altro anno di contratto con i parigini, ma la permanenza non sembrerebbe così scontata, soprattutto dopo un messaggio arrivato dall’allenatore di un’altra squadra.

Una chiamata inaspettata potrebbe cambiare tutto: è addio annunciato?

A chiamarlo è stato Xavi, allenatore del Barcellona e suo ex compagno di squadra. L’ex centrocampista gli ha lanciato un messaggio forte e chiaro: “Messi è il miglior giocatore della storia. Le porte saranno sempre aperte per lui al Barça“.

Parole che in Spagna hanno subito catturato le attenzioni, soprattutto in seguito a delle indiscrezioni che davano per certo un contatto fra la dirigenza catalana ed il padre/agente di Messi.

Due indizi che, almeno per ora, non fanno una prova. Infatti, l’argentino sarebbe determinato a restare a Parigi almeno per un altro anno per dimostrare di essere ancora lo stesso giocatore capace di incantare il mondo intero.

Tuttavia, se le chiamate da Barcellona dovessero essere particolarmente insistenti e convincenti, Messi potrebbe anche cambiare idea.