Roma, pronto il colpaccio per Mourinho! Il top player sostituerà Mkhitaryan

La dirigenza giallorossa ha individuato il sostituto di Mkhitaryan: il giocatore in questione gioca in un top club europeo ed è pronto ad arrivare a parametro zero.

La Roma si prepara al mercato estivo con delle sorprese che potrebbe stupire l’ambiente giallorosso, ancora in festa dopo la vittoria della Conference League.

La Roma si gode il momento di gloria dopo la conquista della Conference League, convertendosi nella prima vincitrice storica del nuovo titolo europeo. L’ambiente giallorosso è in festa, in quanto, oltre che il titolo in sé, può ben sperare nell’arrivo di rinforzi che rafforzerebbero ulteriormente la rosa.

Roma, il mercato dopo la vittoria della Conference League

La vittoria della Conference League ha generato un clima di entusiasmo in casa Roma. Un titolo che non arrivava da tanti anni e che i tifosi giallorossi attendevano con trepidazione: il gol di Zaniolo ha cambiato le carte in tavola e regalato un sogno. Per confermare quanto di buono fatto in questa stagione, la società vuole regalare ulteriori rinforzi a José Mourinho, che è pronto a dare ancora di più con i giusti giocatori.

Per questo motivo, la Roma starebbe sondando un centrocampista da un top club europeo, che sarebbe l’uomo ideale per sostituire Mkhitaryan, il quale sarebbe indirizzato verso l’Inter.

Roma, il top player sognato dai tifosi è vicino

La Roma si muove sul mercato per regalare un nuovo giocatore a Mourinho. La società giallorossa avrebbe individuato in un centrocampista del Real Madrid l’uomo giusto: il giocatore in questione è Isco. Il centrocampista spagnolo è reduce dalla vittoria della Champions League, la quattordicesima della storia del club madrileno. Tuttavia, il suo protagonismo nel corso della stagione è stato quasi del tutto nullo: la panchina è un ruolo che gli va stretto per le qualità che possiede.

Isco è in scadenza di contratto e con ogni probabilità non rinnoverà con i Blancos. Il suo agente Jorge Mendes starebbe già parlando con le pretendenti al suo cartellino, tra le quali la Roma, che vede nella figura del centrocampista spagnolo l’uomo d’esperienza e colui con le qualità giuste ricercate dalla società. Il suo arrivo non sarà semplice, dettato dall’ampia concorrenza che lo vorrebbe, ma la figura chiave di Mou e l’ambizione ritrovata dopo la vittoria della Conference League potrebbero essere le carte vincenti della squadra di Trigoria.