Napoli, si aprono spiragli sulla permanenza del giocatore: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

Il Napoli continua le manovre in vista della prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli sono alle prese con cessioni e nuovi arrivi.

La squadra partenopea, infatti, porta avanti il planning per consegnare a Luciano Spalletti una rosa di assoluto livello.

Ufficializzate le uscite di Insigne e Ghoulam adesso l’attenzione si sposta su altri calciatori in squadra.

Continuano le manovre del Napoli, il presidente non si nasconde

Dopo gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia e dell’uruguaiano Mathias Olivera, sostituti dei due azzurri che hanno salutato, il Napoli non si ferma e affronta gli altri casi presenti in rosa. Uno di questi riguarda Kalidou Koulibaly, con il presidente che si è esposto in prima persona quasi sfidandolo se seguire “la vile moneta” o rimanere a Napoli. Al senegalese le offerte non mancano, con il Barcellona di Xavi in prima fila. Le parole di ADL riguardavano anche un’altra bandiera partenopea, Dries Mertens. Il belga vorrebbe rimanere al Napoli ma il rinnovo proposto dalla dirigenza è stato, come ci si aspettava, al ribasso. Su Ciro restano alla finestra il suo ex tecnico, Maurizio Sarri, che lo porterebbe alla Lazio e il Valencia di un altro ex allenatore azzurro: Rino Gattuso.

L’addio sembrava certo, ma le prospettive sono cambiate: adesso il giocatore potrebbe rimanere

Altro caso in stallo per ADL e Giuntoli è quello che riguarda la porta. David Ospina, come Mertens, andrà in scadenza a giugno e, proprio quando il suo futuro sembrava lontano dalla Campania, è arrivata una svolta inaspettata che ha aperto al rinnovo. Anche se i discorsi al momento si sono fermati, come confermato proprio da De Laurentiis: “Ospina ha il contratto scaduto, l’ho incontrato, gli ho parlato chiaro e lui è partito. Mercoledì scorso l’ho chiamato per avere una risposta, ma è in nazionale“.

Le parti, dunque, si riconteranno e cercheranno di trovare un accordo ma, secondo Fabrizio Romano, sono più vicine di prima. Un’eventuale permanenza di Ospina porterebbe all’addio dell’altro portiere in rosa: Alex Meret. Fiorentina e Torino sono su di lui, ma ancora le trattative sono molto distanti dall’essere definite concrete. Secondo repubblica.it, in caso di partenza dell’ex SPAL potrebbe arrivare Salvatore Sirigu come dodicesimo, profilo di grande esperienza e affidabilità. Gli azzurri, però, restano vigili anche su Guglielmo Vicario, autore di una grande stagione all’Empoli e obiettivo numero uno se l’estremo difensore colombiano decidesse di non rimanere al Napoli.