Cristiano Ronaldo, ecco cosa è successo dopo il grande dramma: il gesto da brividi ha sorpreso tutti

Grande assente nel corso del match contro il Liverpool, Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un inaspettato gesto che ha spiazzato tutti.

Il lutto subito da Cristiano Ronaldo ha colpito tutto il mondo del calcio, che si è stretto intorno a lui per la perdita molto dolorosa che ha dovuto affrontare. Per ovvi motivi, il fuoriclasse portoghese non ha preso parte al big match ad Anfield contro il Liverpool.

Giorni e ore che sarebbero dovuti essere di enorme gioia sono invece diventati molto difficili da affrontare per Cristiano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodriguez. I due erano in dolce attesa di una coppia di gemelli che sarebbero dovuti nascere in queste settimane, ma non tutto è andato per il meglio.

Infatti uno dei due figli, quello maschio, è scomparso prematuramente causando il dolore più grande che possa esistere ai genitori. Attraverso un post sui social, Cristiano Ronaldo e Georgina hanno comunicato la perdita che hanno dovuto affrontare, chiedendo privacy in un momento così difficile. Per chiari motivi CR7 ha dovuto rinunciare all’impegno della sua squadra, il Manchester United, contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Confermando ciò che si è visto in questa stagione, la partita non ha avuto storia fin dall’inizio e si è conclusa con un netto 4-0 per i Reds. Decisivi sono stati i gol nel primo tempo di Luis Diaz e Salah, e nel secondo quelli di Mané e ancora di Salah, arrivato già a 30 gol stagionali.

Nessuno se lo aspettava, ecco il messaggio toccante che ha coinvolto tutti

In cima alle cronache però non è passato in primo piano il risultato della partita, quanto invece il toccante messaggio di solidarietà che i tifosi del Liverpool hanno riservato a uno dei più grandi rivali di sempre, Cristiano Ronaldo. Al 7′ di gioco infatti tutti quanti si sono alzati in piedi e hanno dedicato il loro leggendario coro “You’ll Never Walk Alone” alla leggenda portoghese.

Un gesto di grande umanità che i tifosi dei Reds hanno compiuto per esprimere vicinanza per la perdita di uno dei gemelli. Questo messaggio si unisce ai messaggi di solidarietà che tutto il mondo del calcio e non solo ha riservato alla coppia. La Juventus, attraverso un post social, ha comunicato: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento”. Parole che fanno eco a quelle del Real Madrid, il club con cui ha vinto di più nella sua carriera: Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di uno dei bambini che il nostro amato Cristiano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodríguez, stavano aspettando. Il Real Madrid si unisce al dolore di tutta la famiglia e vuole mostrare loro tutto il nostro amore e affetto”.

Quando le parole sembrano inutili in momenti simili, ecco che gesti come quello dei tifosi del Liverpool non potranno che commuovere il campione portoghese.