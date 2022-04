Cassano torna a colpire: il paragone con un attore italiano non è dei migliori

Il calcio italiano è uscito anzitempo e malamente dalla Champions League: sull’argomento si sono confrontati Antonio Cassano ed alcuni colleghi, ma le sue parole non sono affatto piaciute.

All’indomani dell’eliminazione di Juventus ed Inter si sono susseguite le riflessioni sull’inadeguatezza del nostro calcio in confronto a quello europeo.

Nella fattispecie nei confronti del calcio spagnolo e di quello inglese che ai quarti di finale sono riusciti a portare ben tre rappresentanti ciascuno, per un totale di sei sugli otto posti disponibili.

Incrocio Spagna-Inghilterra, filosofie a confronto

Il calcio iberico e quello anglosassone hanno monopolizzato la Champions League con otto edizioni sulle ultime dieci vinte da squadre provenienti da uno di questi due paesi. Ai quarti di finale dell’edizione corrente della Coppa dalle grandi orecchie l’urna le ha messe a confronto dando vita a scontri bellissimi come quello tra Chelsea e Real Madrid.

Entrambi i match hanno visto trionfare la squadra in trasferta con i blancos che hanno espugnato Stamford Bridge per 1-3 con una tripletta dell’étoile Karim Benzema. Al ritorno al Santiago Bernabeu il Chelsea è riuscito, contro ogni pronostico, a ripetere il risultato dell’andata portando la sfida ai tempi supplementari. All’extra time gli uomini di Ancelotti sono riusciti a portare a casa la qualificazione, con un gol del solito Benzema, eliminando così i campioni in carica.

L’attacco dell’ex bomber non fa sconti, ecco la critica pesante

Nell’altro quarto di finale che ha visto contrapporsi una squadra spagnola ad una inglese, quello tra Manchester City e Atletico Madrid, lo spettacolo è stato molto differente. Anzi, lo spettacolo non c’è stato proprio. L’andata, giocata all’Etihad Stadium di Manchester, ha visto il City di Guardiola provare a fare la partita cercando di espugnare il fortino del Cholo Simeone. I colchoneros non hanno effettuato nemmeno un tiro verso la porta di Ederson e due ex stelle del calcio italiano, Antonio Cassano e Cristian Vieri, hanno commentato il gioco del Cholo.

L’ex fantasista di Roma, Inter e Milan ci è andato giù pesante con un commento che rievoca un grande classico della comicità italiana, ecco le sue parole: “L’Atletico Madrid con quel 5-5-0 sembrava allenato da Lino Banfi, scandaloso“.

Dello stesso parere anche Vieri che attraverso la sua BoboTV ha detto: “A calcio devi giocare, devi costruire per andare a fare gol. Non puoi pensare solamente a difenderti“. Dichiarazioni che faranno senz’altro discutere ma per due calciatori estrosi come loro, giocarsi un quarto di finale di Champions così è un vero sacrilegio.