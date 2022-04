Clamoroso ritorno di Marcello Lippi: l’ex CT spara a zero sulla Nazionale

L’ ex allenatore della Nazionale italiana e cinese Marcello Lippi ha rilasciato alcune spiazzanti dichiarazioni sulle recenti prestazioni degli azzurri. Intanto si fanno strada insistenti voci di un suo ritorno, ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore.

Marcello Lippi è stato intervistato dalla trasmissione radiofonica “Il Diabolico e il Divino” condotta da Giuseppe Falcao, Simone LP e Gabriele Ziantoni in onda su New Sound Level 90FM.

Lippi è stato commissario tecnico della nazionale italiana dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2010, l’ultimo a vincere il Mondiale nel 2006 in Germania. L’ex allenatore non solo ha vinto con la Nazionale ma anche con i club che ha allenato, in particolare con la Juventus con cui ha vinto 5 Scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane e 1 Champions League.

Nel 2012 va in Cina dove ha vinto con il Guangzhou Evergrande 1 Coppa della Cina e AFC Champions League. Qualche anno dopo l’esperienza nel club cinese viene nominato commissario tecnico della nazionale cinese.

Lippi non le manda a dire, per lui è veramente una situazione clamorosa

Lippi ha commentato le parole del post partita di Atalanta – Lipsia pronunciate da Gasperini secondo il quale il problema del calcio italiano è che abbondano i buoni propositi ma che poi non si concretizza nulla. Secondo l’ex CT è clamoroso che la Nazionale non partecipi a due mondiali di fila ed è ancora più clamoroso che quest’anno sia sfuggita contro la Macedonia.

“Per quanto riguarda i club ci sono dei campionati in cui ci sono squadre fortissime e potentissime dal punto di vista economico e noi non siamo così forti, ma torneremo ad esserlo. Non c’è un problema di fondo, siamo in un periodo di ricambio generazionale in cui non nascono i fenomeni che nascevano 40 anni fa“.

Poi ha aggiunto che: “Abbiamo lavorato come sempre, stiamo andando meno bene solo per il ricambio generazionale. Le Nazionali giovanili stanno lavorando benissimo e ce ne sono parecchi che si stanno ben comportando“.

L’ex allenatore racconta di aver smesso di lavorare nel calcio due anni fa quando ha lasciato la Nazionale Cinese. Svela che ci sarebbe stata la possibilità che facesse parte della nuova gestione come direttore tecnico ma poi non si è concretizzato: “Ora come ora non tornerei nel mondo del calcio”.