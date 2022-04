Cristiano Ronaldo, post partita shock – Episodio gravissimo ai danni di un tifoso, la polizia indaga

Cristiano Ronaldo non sta vivendo un buon momento, ma quello che è accaduto dopo la partita è veramente scioccante. Il caso è oggetto di indagini: ecco il gravissimo episodio.

In Premier League sta facendo discutere il caso Ronaldo: l’attaccante portoghese è finito nel mirino dei media in seguito ad un episodio veramente spiacevole.

Quello di sabato è stato l’ennesimo pomeriggio nero della stagione del Manchester United. I Red Devils hanno perso a Liverpool contro un Everton in grandissima difficoltà e coinvolto nella lotta per la salvezza: la squadra di Lampard si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Gordon nel primo tempo.

Il quarto posto ora è un miraggio: il Tottenham di Antonio Conte sta scalando la classifica a suon di prestazioni eccellenti ed è ora a +6 da Ronaldo e compagni. Rangnick rischia di non centrare nemmeno la qualificazione all’Europa League: sarebbe un danno enorme per il processo di crescita di un club che negli ultimi anni sta faticando a ritrovare la propria identità.

La sconfitta contro i Toffees ha fatto discutere molto in Inghilterra, ma non solo per quanto accaduto in campo: sotto ai riflettori c’è Cristiano Ronaldo, autore di un gesto scioccante al termine del match.

Ronaldo è l’ombra di se stesso: stagione da incubo

In estate ha deciso di lasciare la Juve per tornare al Manchester United, ma Cristiano Ronaldo sta vivendo una stagione molto difficile. I Red Devils lo hanno reso grande durante la sua prima esperienza con il club, ma ora la situazione è completamente diversa.

Lo United è in emergenza e non può ambire alla vittoria di un trofeo: nemmeno Ronaldo è riuscito a dare il proprio contributo. A livello personale, infatti, questa è stata una stagione tormentata, con un rendimento altalenante e continue voci di una rottura con l’ambiente.

Ha fatto molto discutere la sua assenza nel derby contro il City di qualche settimana fa: ufficialmente out per un problema fisico, varie indiscrezioni davano per certo che ci fosse una divergenza di vedute con Rangnick alla base. Il giorno stesso della partita, si dice che sia volato in Portogallo: un altro gesto che ha attirato critiche.

L’ultima partita contro l’Everton ha messo in mostra un Ronaldo molto nervoso, anche a causa di qualche intervento troppo duro che gli ha provocato un taglio ben visibile sulla tibia. Il nervosismo è scaturito in un gesto rabbioso nei confronti di un tifoso al termine della partita.

Ronaldo, gesto shock: tifoso sconvolto

Come anticipato, Ronaldo era molto nervoso al termine della partita con l’Everton. Il risultato negativo e la ferita alla tibia hanno scaldato gli animi del portoghese che, rientrando negli spogliatoi, si è reso protagonista di un gesto scioccante.

Avviandosi verso il tunnel che porta agli spogliatoi, Ronaldo ha abbassato il calzettone per osservare il taglio sulla propria gamba. Alzando lo sguardo, ha notato che un tifoso dell’Everton lo stava filmando con uno smartphone: il portoghese, infastidito dalla situazione, ha colpito la mano del ragazzo facendo cadere per terra il cellulare (che si è rotto).

L’ex Juve si è immediatamente scusato sui social per il gesto e ha invitato il ragazzo allo stadio, ma un retroscena ha reso più grave la situazione. Il cellulare, infatti, apparteneva ad un 14enne con disturbi autistici, la cui madre si è espressa così sulla questione: “Era la prima partita di calcio a cui andava e questo è quello che è accaduto. Ora è sconvolto e non vuole più andare allo stadio”.

Il video dell’accaduto è immediatamente diventato virale e Ronaldo sta ricevendo tantissime critiche. Inoltre, la polizia del Merseyside ha aperto un’indagine e stanno già collaborando con le due squadre per avere maggiore chiarezza sugli avvenimenti.

Non un periodo felicissimo sul campo, dunque, per CR7, che sta vivendo una delle peggiori annate di una carriera gloriosa.