Dionisi spara a zero su Scamacca: se devono prenderlo bisogna stare attenti

Il tecnico del Sassuolo Dionisi ha rilasciato dichiarazioni in merito a Scamacca: le sue parole sono fortissime, nessuno se le aspettava.

Parole dure quelle pronunciate dal tecnico del Sassuolo Dionisi in merito alla prestazione del centravanti dei neroverdi. Le sue affermazioni hanno lasciato tutti di stucco.



Una partita estremamente negativa quella del Sassuolo contro il Cagliari. I neroverdi guidati da Dionisi non hanno vissuto la loro miglior giornata di questa stagione, l’assenza di motivazioni in contrasto con la grande voglia e necessità dei 3 punti degli avversari hanno condotto a una sconfitta per 0-1 che non fa male al campionato del Sassuolo ma che lascia delle perplessità.

La formazione allenata da Alessio Dionisi è parsa svuotata, priva di forze e intensità, due caratteristiche che sono state alla base di tutte le partite del Sassuolo fino qui.

Un passo falso quello di Cagliari che inevitabilmente non ha fatto piacere al tecnico degli emiliani che dalla sua squadra vuole continuità anche ora che gli obbiettivi stagionali sono stati raggiunti.

Nel pomeriggio no del Sassuolo, ad aver impressionato negativamente è stato Gianluca Scamacca. Il gigante della nazionale non ha assolutamente avuto la sua miglior gara, sempre in difficoltà contro il roccioso Lovato e mai realmente in grado di alzare il baricentro dei suoi.

Un pomeriggio estremamente negativo quello vissuto da Scamacca che è stato specchio del pomeriggio no dei suoi compagni. Questa prestazione sottotono è stata però subito notata da mister Dionisi che in conferenza ha rilasciato parole molto forti che hanno lasciato a bocca aperta i tifosi.

LEGGI ANCHE—-> Atalanta – Dopo Gasperini si profila un altro addio improvviso, anche lui fuori

L’allenatore del Sassuolo mette in guardia i possibili acquirenti: “Non merita..”

Parole molto forti quelle pronunciate da Alessio Dionisi in conferenza in riferimento al suo attaccante titolare Gianluca Scamacca.

La prestazione del giocatore della nazionale è stata al centro delle attenzioni dell’allenatore neroverde che ha aspramente criticato Scamacca affermando per l’appunto che i titoli spesi dai giornalisti verso di lui non sono meritati.

“Non merita i titoli che gli concedete. Sulle palle aeree e spalle alla porta non è molto bravo”, concentrate in questa dichiarazione le critiche principali mosse da Dionisi verso il numero 91 dei neroverdi. Critiche indubbiamente pesanti viste le caratteristiche fisiche di Scamacca che fa della sua mole muscolare il principale pregio che ha attirato l’interesse di molti top club italiani e non solo.

“Non può bastare un mezzo campionato, ogni tanto i giovani sono in un ascensore sali-scendi e non riescono a gestirsi” così termina la parte negativa dei commenti di Dionisi che conferma le prime parole del suo intervento rispetto agli eccessivi titoli utilizzati dai giornalisti verso il centravanti neroverde.

“E’ un ragazzo giovane, sta trovando quella continuità che non ha mai trovato” Dionisi ha però anche una parola dolce verso Scamacca che di certo dovrà partire proprio da questa continuità per riuscire ad arrivare ai livelli a cui ambisce.

LEGGI ANCHE—-> Gigi Buffon dice la sua sulla Nazionale: le sue parole sono durissime, fa nomi e cognomi

Parole molto forti quelle di Dionisi volte a mettere in guardia eventuali acquirenti sulla gestione che dovranno riservare al gigante azzurro.