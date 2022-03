Milan, super colpo in arrivo: i tifosi sognano in grande, è festa sui social!

Il Milan sta portando avanti le trattative per un super colpo da regalare a Stefano Pioli per la prossima stagione: i tifosi sognano in grande.

È in corso la fase di programmazione della prossima stagione in casa Milan: i rossoneri stanno per mettere a segno un super colpo.

La stagione del Milan, fino ad ora, è stata positiva: la squadra è in piena lotta per lo scudetto e la Coppa Italia.

Tuttavia, per tornare ad essere un top club anche a livello internazionale, i rossoneri stanno cercando di cambiare anche la mentalità sul mercato: per questo motivo, la dirigenza sta già studiando in anticipo i colpi per l’estate.

L’obiettivo primario, infatti, è quello di rinforzare la squadra per essere competitivi su tutti i fronti: ci saranno delle cessioni e degli addii a parametro zero, ma arriveranno anche acquisti di livello.

In particolare, l’attenzione è su un giocatore che sta già facendo sognare i tifosi.

Milan, super colpo in vista

Come anticipato, il mercato sarà importante anche in uscita: su tutti, Kessie e Romagnoli sono i principali indiziato per un addio al termine della stagione. Entrambi sono in scadenza di contratto e, soprattutto il primo, ha una bassissima possibilità di firmare il rinnovo. Il centrocampista, infatti, starebbe già valutando un offerta del Barcellona, che sarebbe pronto ad offrire €6.5 milioni l’anno ed un ruolo da protagonista all’interno della formazione di Xavi.

Il difensore, invece, starebbe valutando la possibilità di rimanere, ma con un ingaggio più basso. In caso contrario, la Lazio lo accoglierebbe volentieri.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, il Milan si sta concentrando su colpi mirati e ben studiati per rinforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli. L’idea è quella di aggiungere una pedina per reparto, con una particolare attenzione per difesa e centrocampo. I rossoneri hanno già le idee chiare: i principali obiettivi sono i due talenti del Lille Renato Sanches e Sven Botman. È già stato fatto un tentativo per entrambi durante il mercato di gennaio, ma l’esito è stato negativo. Tuttavia, c’è tutta l’intenzione di riprovarci in estate e, in particolare, uno dei due sarebbe già molto vicino.

Milan, settimane caldissime

Il Milan vuole agire d’anticipo per bruciare la concorrenza. In particolare, per Botman è forte l’interesse del Newcastle: il club inglese ha provato ad acquistarlo già a gennaio, senza però riuscire.

Tuttavia, la dirigenza dei Magpies ha fatto sapere che il giocatore avrebbe voluto unirsi a loro disperatamente e che in estate torneranno all’attacco.

I rossoneri, dunque, stanno cercando di giocare d’anticipo: nelle scorse settimane hanno incontrato l’agente del calciatore in sede per un primo incontro conoscitivo. L’esito sarebbe stato positivo e il difensore sarebbe più che convinto di volare a Milano per formare la coppia difensiva insieme a Tomori.

L’olandese, dunque, sembra aver scelto: in estate vuole il Milan. Il club rossonero, nelle prossime settimane, darà il via alla trattativa con il Lille, forte della volontà del calciatore di cambiare squadra.

Inoltre, le due società sono già in buoni rapporti dopo le trattative per Leao e Maignan: c’è positività in casa Milan per la riuscita della trattativa, per la felicità dei tifosi. Inoltre, i due club potrebbero parlarsi anche per Renato Sanches, identificato come il perfetto erede di Kessie.