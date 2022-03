La Serie A trema: il PSG piomba su un fuoriclasse di un top club italiano

Il PSG ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente in estate: il club parigino avrebbe messo nel mirino un top player di una squadra italiana.

Il piano del Paris-Saint Germain comprende un mercato estivo da protagonista: il club parigino ha messo gli occhi su un gioiello di una squadra italiana.

Il PSG è stato il club padrone dell’ultimo calciomercato estivo con colpi sorprendenti e a basso costo: Donnarumma, Messi, Wijnaldum, Sergio Ramos sono arrivati a parametro zero, Nuno Mendes in prestito con diritto di riscatto e solamente Hakimi ha portato ad un esborso immediato.

Tuttavia, non tutti stanno rendendo al meglio, chi per problemi fisici e chi per un ambientamento più complicato del previsto.

Ora le attenzioni della dirigenza sono rivolte al caso Mbappé: il fenomeno francese è in scadenza di contratto e il rinnovo sembra essere molto lontano a causa dell’interesse insistente del Real Madrid nei suoi confronti. Tuttavia, il direttore sportivo Leonardo ha dichiarato che la società farà di tutto per farlo restare.

In ogni caso, i francesi non hanno intenzione di restare fermi a guardare durante la prossima sessione di calciomercato: l’obiettivo è continuare a rinforzarsi per competere in Europa.

PSG, occhi in Italia: la Serie A trema

Molto del futuro del PSG è legato a diversi fattori, ma quelli principali sono due: Mbappé e Pochettino. L’attaccante francese potrebbe spostare gli equilibri a livello economico, mentre l’allenatore non è certo della permanenza ed un suo addio porterebbe ad un progetto tecnico da modificare.

Il grande sogno dei parigini è la Champions League e sperano di vincerla già quest’anno: al momento sono agli ottavi e hanno vinto l’andata contro il Real Madrid grazie ad una prodezza di Mbappé all’ultimo secondo.

In ogni caso, l’idea è quella di diventare una superpotenza europea: in tutti questi anni, infatti, il PSG ha faticato in Europa e al massimo è arrivato in finale (persa con il Bayern Monaco).

LEGGI ANCHE -> Abramovich dice addio al Chelsea, Tuchel distrutto: reazioni scioccanti dei calciatori

Per questo motivo, le prossime campagne acquisti saranno fondamentali per costruire una squadra capace di dominare in tutte le competizioni. Alcuni dei big sono in bilico, tra cui due degli acquisti dell’ultima estate (Sergio Ramos e Wijnaldum) e ci sarà bisogno di nuovi giocatori per sostituirli. In particolare, un centrocampista che gioca in Serie A avrebbe attirato le attenzioni del PSG.

Obiettivo centrocampista: mirino sulla Serie A

Il PSG, negli anni, ha guardato spesso al mercato italiano. Sono diversi, infatti, i nomi di giocatori passati dalla Serie A (o dalla Serie B nel caso di Verratti) all’ombra della Torre Eiffel: da Ibrahimovic e Thiago Silva, passando per Icardi e Florenzi per poi arrivare ad Hakimi e Donnarumma.

Lo scenario potrebbe ripetersi in estate: l’obiettivo è quello di rinforzare il centrocampo, poiché Wijnaldum non ha convinto del tutto. Ed ecco che il mirino è tornato nuovamente sui gioielli della Serie A, in particolare nella Roma biancoceleste.

LEGGI ANCHE -> Roma – Mourinho, il gesto lo manda su tutte le furie: lascia la prima squadra!

Il sogno di mercato, infatti, sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio. Negli anni è accostato a Milan, Inter e Juve, ma non ha mai lasciato i biancocelesti, anche a causa delle richieste elevatissime di Lotito.

L’aspetto economico, come noto, non sarebbe un problema insormontabile per il PSG: molto, però, dipenderà dal finale di stagione della Lazio. In caso di mancata qualificazione ad una competizione europea, le possibilità di cessione di Milinkovic-Savic diventerebbero più alte. In ogni caso, le attenzioni dei parigini potrebbero attirare l’interesse del centrocampista serbo. Ad ora non ci sono trattative in corso, ma la pista potrebbe aprirsi nei prossimi mesi.