De Laurentiis è sicuro: con questo colpo abbonamenti a ruba

Aurelio De Lurentiis continua a lavorare sotto traccia, il patron azzurro è certo: il grande colpo farà andare a ruba abbonamenti e magliette.

Il presidente del Napoli continua nel suo mercato lontano dai riflettori, l’obbiettivo è portare in Campania un grande colpo che potrà fare andare a ruba abbonamenti e magliette.



Per il Napoli il calciomercato continua a non prendere il volo destando la preoccupazione di tutti i tifosi.

Il club campano, insieme al Milan, è tra le squadre di testa che più di tutte sta facendo fatica a chiudere affari in entrata che possano sopperire alle pesanti uscite già ufficiali o che potrebbero diventarlo a breve.

I soli arrivi del georgiano Kvicha Kvaratskhelia e del terzino uruguaiano Oliveira di certo non fanno dormire a sogni tranquilli i tifosi azzurri che vedono alcune delle rivali per lo scudetto (Inter e Juve su tutte) rafforzarsi pesantemente in tutti i reparti.

La situazione ancora poco chiara attorno al rinnovo di Koulibaly e l’oramai certo addio di Dries Mertens, con cui continua a mancare un accordo per un nuovo contratto, sta ulteriormente aumentando l’ansia dei supporter che sperano a breve di sentire qualche nome in entrata.

Al momento le uniche vere trattative sembrano essere quelle per lo svincolato Bernardeschi, il quale è però destinato ad un futuro oltreoceano insieme all’ex capitano azzurro Insigne, e per il portiere del PSG Keylor Navas, su cui però non ci sono certezze.

La delicata situazione sembra però essere pienamente in mano a De Laurentiis che anche tramite un chiaro indizio sembra voler prevedere un grande colpo.

Il rinvio lascia pochi dubbi: De Laurentiis si prepara al grande colpo di mercato

Ad aumentare i sospetti circa un possibile grande arrivo nel capoluogo campano c’è la scelta di Aurelio De Laurentiis di rinviare la presentazione ufficiale delle maglie dai primi di luglio ai primi di agosto.

Una scelta senza dubbio particolare visto anche che questa stagione, a causa del Mondiale in inverno, inizierà con largo anticipo rispetto al passato.

A motivare questa decisione potrebbe quindi esserci una chiara scelta del patron azzurro De Laurentiis che al momento continua a lavorare nell’ombra.

La scelta del numero uno del Napoli potrebbe essere dettata dalla volontà, entro la fine di luglio, di portare in Campania un colpo da top club che possa aumentare l’entusiasmo dei tifosi.

Non ci sono certezze su chi potrebbe essere questo super innesto ma quello che è certo, come riferito anche da esperti del settore, è che un eventuale grande colpo di mercato porterebbe alle stelle levendite di maglie e abbonamenti.

Al momento da Napoli non arrivano notizie ufficiali ma quello che sembra essere certo è che nelle prossime settimane potrebbero arrivare notizie di mercato clamorose per gli azzurri.