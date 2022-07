Attento Napoli, il Bayern Monaco vuole far spesa in Italia: tifosi preoccupatissimi

Il calciomercato è finalmente entrato nel vivo con le prime ufficialità che sono iniziate ad arrivare dall’inizio di luglio. Si muovono anche le big con il Bayern Monaco pronto a far spesa in Italia.

I bavaresi, infatti, hanno messo nel mirino diversi giocatori che militano nel campionato italiano.

Tra questi ci sarebbe anche un top player del Napoli che Luciano Spalletti non vorrebbe perdere.

Estate calda in Baviera, Lewandowski pronto all’addio

Il Bayern Monaco, laureatosi campione di Germania per la decima volta consecutiva, si prepara ad un’estate che cambierà gli assetti della squadra. Sono già stati ufficializzati gli addii di Tolisso, Süle e Marc Roca, che ha preso il posto di Kalvin Phillips al Leeds United. Potrebbe lasciare, solo dopo un anno, anche l’austriaco Marcel Sabitzer che tanto bene aveva fatto al Lipsia ma che al Bayern non è riuscito a ripetersi. Su di lui resta interessata la Roma.

La trattativa che, però, potrebbe segnare tutto il mercato dei bavaresi è quella che porterebbe alla cessione di Robert Lewandowski. Dopo anni di successi, trofei e gol, ben 344 gol in 375 presenze in tutte le competizioni, il polacco avrebbe deciso di lasciare Monaco per tuffarsi in una nuova sfida. La destinazione non è un mistero, Lewandowski ha scelto di trasferirsi al Barcellona e sposare la causa blaugrana. Il Bayern sta provando ad opporsi all’addio ma la sensazione è che alla fine il bomber possa lasciare in questa finestra la Germania.

Il Bayern si fa trovare pronto, top player della Serie A nel mirino

Lo scossone che si scatenerebbe in casa Bayern qualora Lewandowski dovesse lasciare potrebbe essere di grande portata e per questo la dirigenza dei campioni di Germania ha deciso di non farsi trovare impreparata. I bavaresi, infatti, hanno già ufficializzato gli acquisti di Sadio Mané, acquistato dal Liverpool per 32 milioni, di Gravenberch e Mazraoui dall’Ajax per 18,5 milioni il primo e a parametro zero il secondo. Ma non è finita qui. Secondo Bild, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino un attaccante della Serie A per il dopo Lewandowski. Si tratta di Victor Osimhen, centravanti del Napoli.

Per cedere il nigeriano Aurelio De Laurentiis chiede una cifra molto alta: 110 milioni. Secondo il quotidiano tedesco, però, il Bayern sarebbe disposto ad accontentare le richieste di ADL che otterrebbe così una grossa plusvalenza.

Inoltre, come riportato da Sky Sport Deutschland, Osimhen non sarebbe l’unico giocatore di Serie A nella lista del Bayern Monaco. Pare che il direttore sportivo Hasan Salihamidžić voglia portare in Baviera anche lo juventino Matthijs De Ligt. La Juventus chiede 80 milioni, il Bayern ne ha offerti 60 ma si continua a trattare. In favore del Bayern ci sarebbe la volontà dell’olandese di trasferirsi proprio in Germania. L’estate in Baviera si annuncia dunque caldissima, il Bayern Monaco prepara la spesa in Serie A.