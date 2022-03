Ucraina – De Zerbi e Fonseca, il racconto scioccante e la fuga: l’incubo non è finito

Ore di paura per De Zerbi e Fonseca, che si trovavano nel pieno della guerra in Ucraina. Entrambi gli allenatori sono riusciti a partire, ma lo shock rimane vivo in loro.

L’allarme per De Zerbi e Fonseca sembra essere rientrato: entrambi sono riusciti a lasciare l’Ucraina. Le loro parole su ciò che hanno visto e passato, però, mettono i brividi.

L’incubo della guerra scoppiata in Ucraina ha colpito anche il mondo del calcio. Il campionato russo è stato ovviamente stoppato, così com’è stata cambiata la sede della finale di Champions League (Parigi al posto di San Pietroburgo). Gli organi sportivi vogliono lanciare un messaggio ben chiaro: la guerra è intollerabile e la Russia dev’essere punita ed esclusa da tutto per ciò che sta compiendo.

A trovarsi nel caos c’erano anche De Zerbi e Fonseca: i due allenatori si trovavano in Ucraina nel mezzo dello scoppio dell’attacco russo e hanno passato ore di vero e proprio terrore, in attesa di poter lasciare il paese.

De Zerbi ha lasciato l’Ucraina

Buone notizie per quanto riguarda De Zerbi: l’allenatore e il suo staff hanno superato la frontiera e si sono lasciati alle spalle l’incubo della guerra vissuto in prima persona. Il tecnico ha abbandonato Kiev in treno e dopo ore di viaggio ha superato il confine ucraino.

Un ruolo fondamentale lo ha svolto la UEFA che ha agevolato la sua partenza ed è rimasta in costante contatto e supporto con l’allenatore.

La situazione di Fonseca

Paulo Fonseca ha vissuto ore drammatiche nel tentativo di lasciare il paese per raggiungere la Romania. L’ex allenatore della Roma ha condiviso sui social la situazione che stava vivendo assieme alla sua famiglia, ma fortunatamente è riuscito nell’intento di lasciare il paese.

Fonseca è arrivato in Romania e si trova al sicuro con i suoi cari in attesa di tornare in Portogallo. L’incubo di trovarsi in un paese in guerra è finito, ma l’allenatore non dimenticherà mai i momenti di angoscia vissuti. Queste le parole che ha voluto condividere sui social: “Io e la mia famiglia fuggiti dall’Ucraina, dopo più di 30 ore di viaggio siamo arrivati in Romania. Al momento ci troviamo qui ma ho in programma di tornare in Portogallo domani. Più avanti saprò darvi maggiori dettagli su come abbiamo passato questi lunghi giorni e dove ringrazierò tutte le persone che mi hanno aiutato in questo momento”.

Ha inoltre voluto sottolineare che l’incubo non è ancora finito, perché ci sono persone che in questo momento stanno combattendo in modo eroico. Ha fatto appello a tutti affinché si cerchi di lottare per quelle persone che stanno soffrendo in un modo così ingiusto e crudele.