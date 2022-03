Juventus, ci risiamo: nuove polemiche all’ordine del giorno

L’ ultima vittoria della Juventus si è trascinata una serie di polemiche e pesanti botta e risposta che tengono banco ormai da giorni.

Nonostante i gol di Zurkowski e Lamantia, la Juventus di Allegri è riuscita a battere l’Empoli di Andreazzoli grazie alle reti di Kean e Vlahovic, che ha segnato la sua prima doppietta in bianconero.

I piemontesi interrompono così una striscia di tre pareggi consecutivi in tutte le competizioni, visto che avevano trovato tre 1-1 consecutivi contro Villarreal, Torino e Atalanta. La vittoria mancava dalla sfida di coppa Italia contro il Sassuolo, arrivata sempre grazie a Vlahovic che ha propiziato l’autogol di Tressoldi, mentre in campionato, gli ultimi 3 punti erano arrivati proprio il giorno dell’esordio del serbo in bianconero.

Ora i punti di distacco dalle milanesi, che hanno incredibilmente rallentato, sono solo 5 nel caso dell’Inter (che ha da recuperare una partita) e 7 nel caso del Milan, e la Juventus ora potrebbe anche credere alla clamorosa rimonta, dopo un inizio di stagione abbastanza disastroso.

La vittoria di ieri però ha portato con sé una buona dose di polemiche, in particolare da parte di un giornalista che ha espresso il suo duro parere con un post su Twitter.

“Non hanno visto niente”

Il giornalista in questione è Maurizio Pistocchi, e le sue parole sono veramente inequivocabili. Per il noto giornalista infatti, durante il match tra Empoli e Juventus ci sarebbero stati non uno, ma ben due rigori da assegnare alla squadra di casa, che però il VAR non ha decretato.

Il primo contatto dubbio avviene al 19′ del primo tempo, con il risultato ancora sullo 0-0, quando Rabiot contrasta Zurkowski in area di rigore, a suo avviso irregolarmente. Il secondo contatto incriminato avviene al 29′ della seconda frazione di gioco, con il risultato che in quel momento era ancora di 1-3 per gli ospiti, e avviene tra il difensore centrale olandese della Juventus De Ligt e l’attaccante azzurro, autore poi del definitivo 2-3, Andrea La Mantia.

Pistocchi ci tiene anche a sottolineare la presenza in sala VAR di Paolo Valeri che, come ricorda il giornalista stesso, era il VAR anche in quel famosissimo Inter – Juventus del 2018, quando il contatto non sanzionato tra Pjanic e Rafinha face infuriare praticamente l’Italia intera e in particolare i tifosi interisti e quelli partenopei, che dopo quella partita hanno visto svanire le speranze scudetto.

Insomma, le polemiche attorno alla Juventus sembrano non voler cessare, e Maurizio Pistocchi è sempre bravo a gettare benzina sul fuoco e ad alimentare un fuoco sempre acceso.