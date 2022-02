Kevin Prince Boateng, avete mai visto il figlio Jermaine?

By

Durante gli anni di carriera abbiamo avuto modo di conoscere Kevin Prince Boateng per il suo grandissimo talento e anche per la bellissima storia d’amore vissuta con Melissa Satta. Del calciatore conosciamo il figlio Maddox ma prima ancora che il bambino arrivasse nella sua vita era già diventato padre di Jermaine, nato dal suo precedente matrimonio.

Kevin Prince Boateng è sempre stato uno dei calciatori che per gli altri ha dominato le scene del gossip internazionale, coppia c’è anche la relazione avuta con Melissa Satta insieme alla quale è convolato a nozze nel 2016, la quale precedentemente era legata ad un altro noto atleta nel panorama mondiale ovvero Cristian Vieri.

La coppia ha deciso di dirsi addio poco più di un anno fa, la fine di un amore che per Kevin Prince Boateng segna anche un secondo divorzio arrivato in un certo qual modo inaspettatamente.

L’amore prima di Melissa Satta

Il calciatore ha sempre mostrato di avere una particolare attenzione nella cura della propria privacy, parlando in pochissime rarissime occasioni di quella che è la sua vita sentimentale così come è successo in occasione di una passata intervista rilasciata a Vanity Fair qui dove ha avuto modo di raccontare la fine del primo matrimonio che l’ha visto è legato a Jennifer Michelle.

Quali siano stati i reali motivi della rottura tra il cacciatore e la sua prima moglie, ancora oggi sembrerebbe essere un vero e proprio mistero, anche se da quell’addio sono nate numerose incomprensioni anche forti litigi che hanno spinto i due ad allontanarsi e che hanno inevitabilmente allontanato anche Boateng dal figlio Jermaine – Prince. Lo stesso Boateng in occasione della passata intervista sopraccitata ha rilasciato la seguente dichiarazione: “È finita così, senza urla. Lei ora se ne tornerà a Berlino, e Jermaine-Prince diventerà solo una vocina di tre anni che senti più volte al telefono e ti chiede dove sei, perché non lì con lui”.

Avete mai visto Jermaine – Prince?

Nonostante il clamore mediatico nato dalla fine del matrimonio tra Kevin Prince Boateng e la sua prima moglie Jennifer Michelle, ad oggi, non si conosce nulla nella vita del primogenito del calciatore.

Non è ben chiaro se, dopo il trambusto vissuto con Jennifer Michelle, i due siano riusciti a instaurare comunque un rapporto oppure no, dato che ad oggi Kevin Prince Boateng continua a mantenere il massimo riserbo sulla vita del figlio maggiore e i legami con la propria ex moglie.