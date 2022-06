Deulofeu, parla l’agente e sbilancia: “Questo è quello che vuole”

L’attaccante spagnolo dell’Udinese, reduce da una grandissima stagione, è pronto al salto di qualità.

La stagione 2021/22 è stata sicuramente la migliore a livello di prestazioni per l’attaccante spagnolo Gerard Deulofeu.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, il classe ’94 ha finalmente trovato la stagione della sua consacrazione, dopo aver girato un po’ tra Premier League, Liga e Serie A non riuscendo mai a trovare la continuità che ha garantito quest’anno.

In 34 partite di Serie A ha segnato ben 13 reti e fornito 5 assist. Sicuramente il migliore della stagione del club di Pozzo, che lo aveva preso ai tempi del Watford prelevandolo proprio dal Barca.

Le grandi prestazioni del catalano hanno attirato l’interesse di tanti top club e in particolare il Napoli sta da tempo sta trattando con la squadra bianconera per regalarlo al suo allenatore Luciano Spalletti.

Il club partenopeo ha perso il suo capitano Lorenzo Insigne, che dalla prossima stagione giocherà in MLS al Toronto FC, e sta cercando l’erede del suo numero 24. Deulofeu è un attaccante molto mobile che può ricoprire facilmente tanti ruoli dell’attacco, ed in quella posizione potrebbe sfruttare con semplicità la conclusione da fuori che è una delle sue armi preferite.

La sua volontà è chiara

In una recente intervista a Radio Kiss Kiss l’agente del giocatore, Albert Botines, ha dichiarato quella che è la volontà del giocatore di proprietà dell’Udinese: “Verrebbe di corsa al Napoli, anche perché ha voglia di giocare la Champions League. Non so se c’è l’accordo tra Napoli e Udinese, sono cose di cui si devono occupare i club. Gerard non ha mai parlato con Spalletti”.

La volontà dello spagnolo è dunque chiara, trasferirsi nuovamente in un top club (dopo la breve e sfortunata parentesi al Milan), per dire la sua anche in Champions League, dove ha già giocato sei partite con la maglia del Barcellona (tra cui una contro la Juventus).

La richiesta dell’Udinese si aggira attorno ai 15 milioni mentre il Napoli ha per ora offerto 13 milioni bonus inclusi. Una distanza minima che grazie proprio alla volontà del giocatore potrà essere facilmente limata nei prossimi giorni.