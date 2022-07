Conte beffato, il rifiuto all’ex Inter fa discutere: scoppia la polemica

Tra i tecnici più vincenti degli ultimi anni c’è Antonio Conte che dalla scorsa stagione è in sella alla panchina del Tottenham. Il tecnico ex Inter è stato recentemente beffato con un rifiuto inaspettato.

Al primo anno agli Spurs, Antonio Conte è riuscito a riportarli in Champions League.

Adesso Conte vuole riuscire nell’impresa di portare ancora più in alto il Tottenham con la Premier League nel mirino.

Mercato di livello, il Tottenham si candida ad essere protagonista

L’approdo di Antonio Conte al Tottenham sembra aver riportato appeal al club del nord di Londra che, guidata dal tecnico italiano, sta mettendo a segno ottimi colpi in sede di mercato. È arrivato Richarlison, attaccante brasiliano comprato dall’Everton per una cifra vicina ai 60 milioni. Con Son, Kane, Kulusevski e l’ex Toffees adesso Conte può vantare un attacco forte e vario che può far male alle avversarie. Sempre dalla Premier League è arrivato Yves Bissouma, centrocampista maliano proveniente dal Brighton alla quale era interessata anche la Roma. Dalla sua cessione i Seagulls hanno incassato quasi 30 milioni di euro.

A parametro zero, invece, è arrivato uno dei pupilli del tecnico italiano: Ivan Perisic. I due si ritrovano dopo l’esperienza all’Inter con il croato che nella scorsa stagione ha giocato costantemente ad altissimi livelli e, conoscendo già schemi e richieste del tecnico, potrebbe essere un’arma letale per gli Spurs.

Adesso è ufficiale: Conte perde definitivamente il suo pupillo

Un altro dei pupilli di Conte, però, non raggiungerà il tecnico ex Juve. Dopo averlo corteggiato a lungo, con diversi momenti in cui una fumata bianca sembrava vicina, uno degli obiettivi del Tottenham si è accasato ufficialmente altrove. Si tratta di Christian Eriksen centrocampista che proprio con Conte aveva lavorato all’Inter. Il danese ha deciso di non tornare agli Spurs e di accettare l’offerta del Manchester United.

Ai Red Devils lo ha voluto fortemente il nuovo tecnico Erick Ten Hag. Dopo la grande paura di EURO2020 e la conseguente inattività, Eriksen era tornato a calcare i campi da gioco a 7 mesi dall’arresto cardiaco con la maglia del Brentford. L’arrivo in panchina di Antonio Conte, oltre alla precedente esperienza con il Tottenham, sembrava potessero condurre ad un ritorno di Eriksen a Londra. L’allenatore italiano, però, è stato beffato dal Manchester United che con un blitz si è assicurato il mago danese. Secondo il Manchester Evening News, il danese firmerà un contratto che lo legherà ai Red Devils per i prossimi tre anni.