Disastro Juventus – Accuse durissime che nessuno si aspettava: “Non hanno voluto vincere”

La clamorosa eliminazione contro il Villarreal ha scatenato un polverone di polemiche attorno alla Juventus: la critica più dura è arrivata da un personaggio fortemente legato all’ambiente bianconero.

Nonostante partisse ancora una volta favorita, la Juventus è stata eliminata da un Villarreal che ha portato a casa una vittoria complessiva per 4-1 sui bianconeri, alla loro terza eliminazione di fila agli ottavi di finale.

La Juventus deve fare i conti con le critiche per la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Villarreal. Dopo aver ottenuto un buon pareggio in casa degli spagnoli, i bianconeri sono incappati in una inaspettata e pesante sconfitta per 0-3 all’Allianz Stadium.

Questa eliminazione segue quelle contro Ajax, Lione e Porto nelle precedenti tre edizioni di Champions League. Dopo aver raggiunto la finali nel 2015 e nel 2017, il calo da questo punto di vista è significativo. I gol di Gerard Moreno, Pau Torres e Danjuma nel finale di partita hanno dimostrato ancora una volta le fragilità della squadra nei momenti decisivi.

Massimiliano Allegri, al termine della partita, ha voluto difendere i suoi giocatori dalle numerose critiche ricevute. Tra i critici di questo tracollo c’è anche l’ex bianconero Patrice Evra, che non ha usato mezzi termini per analizzare il fallimento della Vecchia Signora contro il Villarreal.

LEGGI ANCHE –> Juventus, Allegri furioso nel post-partita: spara a zero su tutti e parla di disonestà

Un giocatore preso di mira, l’attacco condiviso dai tifosi

La Juventus arrivava a questa partita con molte assenze eccellenti, tra cui le due colonne storiche della squadra: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. La loro assenza è pesata molto dal punto di vista della personalità e dell’attenzione, soprattutto nel momento decisivo del primo rigore giustamente assegnato al Villarreal. Gli undici in campo dopo aver subito il gol hanno completamente staccato la spina, permettendo agli spagnoli di dilagare fino allo 0-3 finale. Patrice Evra nel post-partita ha attaccato duramente i giocatori della Juventus, scagliandosi in particolare contro un nome su tutti.

L’ex terzino francese si è detto molto deluso per la prestazione e il risultato ottenuto dalla sua ex squadra, denunciando una grave mancanza di qualità nella rosa. “Nel calcio c’è una differenza tra agire e reagire. Sbagliare quattro occasioni così nette in Champions poi le paghi. La Juve ha cercato solo nel primo tempo di vincere questa partita” ha accusato l’ex calciatore. Secondo Evra Massimiliano Allegri starebbe facendo miracoli in campionato vista la grave carenza di giocatori di personalità. Prendendo di mira un giocatore ha dichiarato: “Ai miei tempi avevamo Claudio Marchisio, Arturo Vidal, Andrea Pirlo. Ora c’è Arthur…non credo che abbia fatto un solo passaggio che abbia davvero cambiato il gioco oggi. Non fa la differenza”.

LEGGI ANCHE –> Real Madrid – Parole incredibili del tecnico su Benzema: “Volontario per raccogliere i palloni..”

La cosa fondamentale da capire ora sarà vedere come la Juventus reagirà a questa dolorosa e inaspettata eliminazione. Il campionato si avvia verso la conclusione e i bianconeri non possono più sbagliare.