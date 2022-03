Pogba shock – Lo sconvolgente episodio durante la partita: “E’ successo in meno di 5 minuti”

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba è sconvolto per un drammatico episodio che ha colpito lui e la sua famiglia.

Paul Pogba ha vissuto delle ore infernali durante la partita disputata in Champions con lo United. Ciò che è successo è sconvolgente e ha lasciato senza parole i fans, ai quali il campione francese ha chiesto aiuto per superare questo momento difficile.

Paul Pogba ha vissuto delle ore di vero e proprio terrore durante la sfida che ha visto impegnato il Manchester United contro l’Atletico Madrid in Champions. Dei momenti di paura che il francese non dimenticherà, dato che sono coinvolti i suoi figli.

Il centrocampista ha raccontato quanto successo sui suoi canali social e ha inoltre chiesto ai suoi fans di dargli una mano nell’affrontare lo spiacevole episodio vissuto, garantendo a chi lo aiuterà a risolvere la questione una ricca ricompensa. Sui social si è subito riversata un’ondata di solidarietà e vicinanza nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia.

Lo scioccante episodio che ha sconvolto Pogba

Mentre Pogba era in campo con lo United, nella sua casa di Manchester è successo uno spiacevole episodio che ha coinvolto i suoi figli: i ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione e hanno rubato il più possibile. Il francese ha spiegato che sono entrati mentre i suoi figli riposavano indifesi nella loro stanza e che hanno scelto di fare irruzione martedì sera proprio perché sapevano che lui era impegnato sul campo.

LEGGI ANCHE –> Haaland, rivelazione shock getta un’ombra sulla cessione: “Sono svenuto”

Il noto calciatore francese ha raccontato tramite una storia su Instagram il senso di impotenza provato in quegli attimi: “I ladri sono stati in casa nostra per meno di cinque minuti ma in quel momento hanno portato via la cosa più di valore che avevamo in casa: il nostro senso di sicurezza”.

La ricompensa a chi lo aiuterà

Ciò che ha più scioccato Pogba è stato tornare a casa senza avere la certezza che i suoi figli stessero bene. Ha raccontato che da padre non esiste una sensazione peggiore che non poterli proteggere.

LEGGI ANCHE –> La Roma batte un colpo di calciomercato: il nuovo rinforzo per Mourinho arriva subito

Il centrocampista dei Red Devils ha scritto che offrirà una ricompensa a chiunque aiuterà lui e la sua famiglia ad identificare i ladri e a chi comunicherà delle informazioni utili per le indagini. Ha condiviso il proprio contatto con una mail creata appositamente (rewardpogba@gmail.com): chiunque ha indizi utili sui malviventi è invitato a contattarlo.