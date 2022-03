Klopp e Alexander-Arnold, scoppia la lite: sopportazione al limite tra i due!

Dopo la partita vinta contro l’Arsenal, spunta un retroscena che ha del clamoroso in quel di Liverpool.

Con la vittoria di ieri sera all’Emirates Stadium ai danni dei padroni di casa dell’Arsenal, il Liverpool di Jurgen Klopp si è rilanciato clamorosamente nella corsa al titolo, portandosi ad appena un punto di distanza dal Manchester City.

I gol di Diogo Jota e Roberto Firmino, entrambi nel secondo tempo, hanno riacceso delle speranze che ad Anfield Road sembravano ormai quasi spente. Sono ben 8 le vittorie consecutive per i Reds, che dopo la sosta affronteranno Watford e poi proprio quel Manchester City che li precede in campionato.

La sfida si terrà all’Etihad Stadium, la casa del Manchester City, che all’andata riuscì a recuperare due volte lo svantaggio (arrivato con i gol di Mané e Salah), portando a casa un preziosissimo 2-2 firmato Foden e De Bruyne.

L’undici di Klopp ha già conquistato un titolo in questa stagione grazie all’infinita serie di rigori ai danni del Chelsea che ha permesso ai Reds di portare a casa la coppa di Lega inglese, e dopo aver eliminato l’Inter dalla Champions League, il Liverpool si conferma in corsa ancora in tutte le competizioni, FA Cup compresa.

LEGGI ANCHE -> Real Madrid – Parole incredibili del tecnico su Benzema: “Volontario per raccogliere i palloni..”

“Non ne posso più”

La vittoria di ieri è stata comunque molto complessa per i Reds, che hanno dovuto affrontare un Arsenal organizzato che ha messo in difficoltà il Liverpool soprattutto sul lato destro, grazie alla velocità e alla tecnica del giovane italo-brasiliano Gabriel Martinelli.

Il giocatore dei Gunners è stato difficile da contenere e questo ha portato alcune polemiche ai danni del terzino destro di Klopp, Trent Alexander-Arnold, che è però subito stato difeso dal suo allenatore.

Il tecnico tedesco infatti, dopo aver esaltato le caratteristiche di Martinelli, ha voluto dire la sua sulle polemiche ai danni del suo giocatore: “Chi dice che Trent non sa difendere può venire a dirlo a me, lo stenderò! Non ne posso più di questi discorsi, sono veramente stanco. Non so più cosa debba fare quel ragazzo”.



LEGGI ANCHE -> Juventus, Allegri furioso nel post-partita: spara a zero su tutti e parla di disonestà

Parole confortanti quelle dell’ex tecnico del Borussia Dortmund all’indirizzo del ragazzo nato e cresciuto a Liverpool e nel settore giovanile della squadra. Con i Reds ha giocato più di 200 partite e fornito circa 60 assist. Numeri pazzeschi per un calciatore appena 23enne con delle caratteristiche uniche e che è destinato a diventare il capitano della squadra per cui fa il tifo fin da bambino.