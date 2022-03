Juventus, Allegri furioso nel post-partita: spara a zero su tutti e parla di disonestà

Allegri si è mostrato stizzito alla fine della partita contro il Villarreal per via della cocente eliminazione della Juventus dalla Champions League.

Al fischio finale della gara contro il Villarreal, Allegri si è mostrato furioso sia sul campo che ai microfoni. Il suo gesto e le sue parole non hanno lasciato indifferenti i tifosi juventini, delusi dalla terza eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions.

Al momento dei sorteggi, il passaggio del turno degli spagnoli era impronosticabile, eppure il campo ha regalato delle sorprese: la Juventus perde nettamente all’Allianz Stadium (0-3) ed è fuori dalla massima competizione europea. I bianconeri non non sono riusciti a segnare dopo l’1-1 dell’andata e perdono in maniera netta contro un freddo Villarreal, che, complice un rigore che ha sbloccato la gara, è riuscito a segnare un tris che ha beffato gli uomini di Allegri.

Un risultato probabilmente severo per quanto mostrato sul campo da ambe squadre: la Juve ha controllato gran parte del match, provando delle incursioni offensive per passare in vantaggio, mentre il Villarreal ha saputo difendersi bene e aspettare il momento giusto per affondare il colpo.

Juventus, la furia di Allegri

L’allenatore bianconero Max Allegri non ha nascosto il suo disappunto per quanto visto sul campo, sia nell’intervista post-partita che al fischio finale, dove ha palesato dei chiari gesti che non hanno lasciato indifferenti i tifosi.

Nell’intervista post-partita si è mostrato nervoso con i giornalisti, sostenendo che la sua Juventus ha giocato una buona gara per 75 minuti, ma che gli episodi nel calcio possono cambiare tutto da un minuto all’altro. Ha aggiunto che parlare di fallimento è “disonestà intellettuale”, perché i bianconeri restano ancora in corsa per la Coppa Italia e per il quarto posto, che è il primo obiettivo stagionale.

Allegri, il gesto al fischio finale

Al termine del match contro il Villarreal, c’è stata una tensione molto alta da parte di Allegri. Il tecnico bianconero non si è risparmiato nel mostrare la sua rabbia per il risultato ottenuto sul campo.

Quando l’arbitro ha fischiato la fine Allegri ha stretto la mano ad Emery senza rivolgergli lo sguardo. Successivamente si è diretto al centro del campo, puntando il dito contro qualcuno con uno sguardo stizzito. Ai microfoni il tecnico non ha voluto specificare il destinatario del suo gesto, dicendo di non attaccarsi a polemiche inutili.

Con ogni probabilità la sua rabbia era indirizzata nei confronti dell’arbitro, che ha fischiato agli spagnoli due rigori: “Se ce l’avevo con l’arbitro? Parliamo di calcio e basta per favore”.