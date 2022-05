Donnarumma di nuovo al centro della bufera: valigia pronta per lui

Donnarumma, portiere del PSG, è di nuovo al centro delle polemiche: quello che è accaduto è inaspettato, la situazione apre risvolti imprevisti per lui.

Donnarumma torna nuovamente al centro delle polemiche: l’accaduto ha sorpreso tutti e ora si aprono per il portiere della nazionale dei risvolti del tutto inattesi.



La prima stagione da professionista lontano dal Milan di Gigio Donarumma non è sicuramente stata delle più entusiasmanti.

La querelle estiva sulla questione rinnovo, solo parzialmente silenziata dall’Europeo vinto da protagonista, ha indubbiamente alzato tutte le attenzioni sull’estremo difensore della nazionale italiana chiamato a essere protagonista indiscusso a Parigi con il PSG.

Nonostante il suo arrivo però, la dirigenza parigina ha scelto di mantenere in rosa anche Keylor Navas, portiere titolare della finale di Champions del 2020 e della semifinale dell’anno successivo, una colonna portante quindi della rosa dei francesi.

Il dualismo con il portiere originario del Costa Rica ha influenzato in maniera decisiva l’annata dell’estremo difensore classe 1999. La giovane età dell’ex Milan, alla prima stagione in cui davvero ha avuto un contendente per la maglia da titolare, ha ulteriormente ingigantito il problema mostrando alcuni limiti di personalità inevitabili a quell’età.

In più di un’occasione il numero 50 del PSG è stato decisamente rivedibile con errori che sono sembrati ben lontani dagli altissimi standard dell’ex rossonero.

Il più evidente di questi “infortuni” è stato quello in Champions League nel ritorno contro il Real Madrid, un errore grave che ha lanciato la rimonta degli spagnoli che hanno condannato i parigini all’eliminazione a sorpresa agli ottavi della massima competizione europea.

Non solo in Europa ma anche se non soprattutto in Ligue 1 gli errori di Donnarumma sono stati tanti e di diverso tipo. Dalle uscite sbagliate a respinte rivedibili, un corollario di errori inattesi che hanno gettato nell’oblio l’ex estremo difensore del Milan.

Anche nell’ultima giornata di campionato la prestazione di Donnarumma è risultata imperfetta e ora iniziano anche a esserci voci clamorose.

Un errore che può costare caro, ecco l’episodio che ha cambiato tutto

Nell’ultima giornata di Ligue 1 il PSG ha pareggiato contro lo Strasburgo con un rocambolesco 3-3.

Un risultato ininfluente per il club parigino che si è già laureato campione di Francia con largo anticipo. Nonostante ciò però, l’errore di Donnarumma che ha permesso allo Strasburgo di sbloccare il risultato in avvio di gara, ha fatto molto rumore aprendo ipotesi di mercato clamorose.

Dopo soli due minuti, su di un azione di contropiede ben gestita dai padroni di casa, Kevin Gameiro ha colpito sul primo palo con un destro indubbiamente forte e scagliato da posizione ravvicinata ma su cui Donnarumma non è parso privo di colpe.

Un errore grossolano per un portiere come lui, non il primo di una stagione da incubo.

Questa forte insicurezza mostrata dall’estremo difensore italiano (sia col club che con la nazionale) rischia di allontanare Donnarumma da Parigi dopo solo 1 anno dal suo approdo.

Dal club francese arrivano ovviamente tutte le smentite del caso ma le voci su di un possibile ritorno nella nostra Serie A vanno rafforzandosi. In particolare l’interesse sembra esserci da parte di Juve ed Inter, due squadre rivali del Milan, suo ex club.

I bianconeri potrebbero assicurarsi il portiere dei prossimi anni andando ad avere nuovamente il portiere titolare della nazionale dopo Buffon. Per i nerazzurri si andrebbero a risolvere tutti i dubbi su Handanovic e Onana, prossimo arrivo iin casa Inter, il quale non è parso poter dare eccessive certezze.

Quella che sta per arrivare si prospetta dunque un’altra estate rovente per Donnarumma che deve assolutamente ritornare sui suoi livelli.