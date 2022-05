Spalletti continua pesantissimo botta e risposta con Mertens: “Facciamo nomi e cognomi”

Il clima dello spogliatoio del Napoli resta teso anche dopo la grande vittoria contro il Sassuolo: prosegue il duro scontro tra Mertens e Spalletti, tifosi preoccupati per le conseguenze.

Il clima nello spogliatoio del Napoli, nonostante la vittoria contro il Sassuolo, resta molto teso anche a causa delle ultime gare insufficenti. A testimonianza di ciò è rrivato un durissimo scontro tra Mertens e il tecnico Spalletti, la replica dell’allenatore toscano è durissima: pretende subito una risposta.



Dopo la clamorosa sconfitta ottenuta al Castellani di Empoli una settimana fa, il Napoli rialza la testa e trova una roboante vittoria interna ai danni del Sassuolo.

La squadra campana non vince, stravince ai danni di un irriconoscibile Sassuolo, uscito dal Maradona con le ossa rotte a causa di un 6-1 che lascia pochissime repliche.

Dopo la rimonta subita da 0-2 a 3-2 contro l’Empoli era inevitabile attendersi dal Napoli una reazione forte e decisa che con cui sigillare l’approdo in Champions League, obbiettivo minimo della stagione azzurra dopo la clamorosa esclusione all’ultima giornata di un anno fa.

I 4 gol nei primi 20 minuti e in generale il dominio territoriale e tecnico del Napoli è stata una risposta forte e decisa che, sebbene non basti per rientrare nella lotta scudetto, può comunque regalare un iniezione di fiducia in un finale di stagione che rischiava di essere molto pesante da gestire.

Alla buona notizia della vittoria e della matematica qualificazione in Champions si è aggiunta quella del sempre più probabile rinnovo di Dries Mertens.

Il belga è uno dei giocatori più amati e rappresentativi delle ultime stagioni azzurre (Mertens è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli) ed è anche uno dei giocatori che più di tutti ama la città e la tifoseria.

Un amore condiviso quindi tra cità e giocatore sottolineato anche dalla decisione di Mertens di chiamare suo figlio Ciro, il soprannome che i tifosi gli hanno dato proprio per rimarcare il forte attaccamento al giocatore belga.

Proprio Mertens però si è reso protagonista nel post partita col Sassuolo di uno screzio con Spalletti che mostra tutta la tensione dello spogliatoio azzurro.

Clamorosa replica in diretta fa capire tutto: toni durissimi

Dopo la vittoria con il Sassuolo che ha portato la matematica certezza della Champions a parlare ai microfoni di Dazn è stato Dries Mertens.

Il belga è uno dei leader della squadra e ancor di più dopo l’oramai certo addio di Insigne, Mertens diventa il simbolo del Napoli agli occhi dei tifosi e non solo.

Il folletto belga non ha potuto nascondere delusione per l’andamento del campionato. Il Napoli è andato molto vicino alla prima posizione sognando fino a poche giornate fa la vittoria dello scudetto. La mancata riuscita di questa vittoria ha ovviamente diverse ragioni e Mertens ne ha individuata una: il rendimento non sempre all’altezza da parte di tutti i membri del club.

Difficile dare torto al belga che ha poi specificato che la sua speranza è quella che la squadra possa rinforzarsi a pieno per il prossimo anno con nuovi giocatori all’altezza della situazione.

Ad insaputa di Mertens, ad ascoltare le sue dichiarazioni c’era Luciano Spalletti.

L’allenatore toscano ha subito replicato al suo giocatore chiedendo nomi e cognomi di chi secondo lui non avesse reso a dovere, una risposta non sentita però da Mertens che non ha quindi potuto replicare.

Un botta e risposta indubbiamente ad alta tensione che lascia immaginare una forte tensione nello spogliatoio azzurro anche a cusa del deludente finale di campionato.