PSG – Follie per arrivare a Conte: le richieste dell’allenatore sono da non credere!

Il PSG medita una rivoluzione totale in estate, a partire dall’ingaggio di Antonio Conte: le richieste dell’allenatore sono incredibili.

Antonio Conte sarebbe l’obiettivo numero 1 per la panchina del PSG per la prossima stagione: l’ex allenatore dell’Inter avrebbe già avanzato delle proposte per dire di sì.

La stagione del PSG non è stata all’altezza delle aspettative: è questo il parere dei tifosi parigini. La squadra di Pochettino ha vinto senza problemi la Ligue 1, ma la tifoseria ha disertato i festeggiamenti per protesta.

Il motivo è il flop Champions League: l’incredibile eliminazione con il Real Madrid brucia ancora. Inoltre, fra i temi caldi, c’è quello del futuro di Mbappé: l’attaccante ha un contratto in scadenza e il rinnovo non pare affatto scontato. Il giocatore ha il sogno di giocare per i Blancos, ma ha più volte ricordato come non abbia ancora deciso nulla.

L’attuale allenatore ha risposto alle critiche ricordando come il club non sia mai riuscito a vincere la massima competizione europea, ma la sua difesa potrebbe presto crollare. Il suo futuro, infatti, è in forte bilico: l’ombra di Conte (e non solo la sua) aleggia sulla panchina.

PSG, tutto per la Champions: sogno Conte

Il legame fra il PSG ed i tifosi non è dei migliori: oltre alle problematiche citate in precedenza, ci sono anche altri temi scottanti. Fra tutti, il rapporto con Messi e Neymar: fra i più acclamati ad inizio anno, ora sono fischiati. Il brasiliano ha dichiarato: “Il mio futuro è qui per altri tre anni, si stancheranno di fischiare”.

Anche il DS Leonardo è sul banco degli imputati e potrebbe dire addio al termine della stagione.

Una vera e propria rivoluzione, dunque, potrebbe andare in scena durante la prossima estate. A partire da alcune cessioni: uno fra Keylor Navas e Donnarumma lascerà la squadra (l’italiano ha più chance di permanenza), mentre degli argentini solo Messi sarebbe certo di rimanere a Parigi, mentre Di Maria, Paredes ed Icardi sono in fortissimo bilico. Anche Pochettino potrebbe lasciare la panchina: la dirigenza vuole puntare alla Champions League e avrebbe individuato Antonio Conte come profilo ideale.

Le richieste da capogiro di Conte: dalla dirigenza ai social network

Secondo alcune indiscrezioni, Conte ed il PSG avrebbero già avuto un primo colloqui conoscitivo. L’allenatore è alla guida del Tottenham da metà stagione, ma la possibilità di trasferirsi in un club costruito per vincere potrebbe stimolarlo.

L’ex Inter avrebbe avanzato delle richieste ben specifiche alla dirigenza: alcune sono da non credere.

Innanzitutto, per lasciare il Tottenham vorrebbe un ingaggio più alto rispetto a quello attuale (la richiesta sarebbe di circa €30 milioni). Inoltre, vorrebbe pieno potere sul mercato ed un direttore sportivo di suo gradimento e, secondo delle voci, il nome ideale sarebbe quello dell’ex Torino e Roma Gianluca Petrachi. Infine, vorrebbe uno staff apposito per l’utilizzo dei social network per calciatori e club.

Gli obiettivi di mercato avanzati già avanzati sarebbero due fedelissimi: Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

Tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni. Al momento non è certo che le parti siano già entrate in contatto, anche perché da tempo il PSG sarebbe sulle tracce di Zinedine Zidane, che dopo l’esperienza al Real Madrid chiusa la scorsa estate si è preso una pausa.

In ogni caso, Conte potrebbe essere un obiettivo verosimile per i parigini che, quasi certamente, dovrebbero salutare Pochettino