Dybala in lacrime dopo la sostituzione: ecco il retroscena nascosto su Agnelli che nessuno conosceva

Un addio straziante quello di Dybala, l’argentino è uscito in lacrime al momento dell’ultimo cambio e il retroscena su Agnelli scatena l’ira dei tifosi.

Un addio sentitissimo e avvolto dalle lacrime quello di Paulo Dybala alla Juventus, l’argentino ha salutato i suoi ormai ex tifosi con un toccante post e su Instagram e il retroscena spuntato su Agnelli manda i tifosi su tutte le furie.

Un saluto carico di emozione, ai limiti dello straziante, quello di Paulo Dybala alla Juventus.

La storia d’amore tra l’argentino e il club torinese era nata 7 anni fa col passagio della Joya da Palermo a Torino in un’estate di cambiamento per la Juve che aveva appena perso alcuni dei pezzi pregiato che l’avevano resa grande come Pirlo e Tevez.

L’argentino era quindi chiamato a non far rimpiangere i due colossi delle precedenti annate (in particolare il suo connazionale) e a diventare il nuovo faro del club bianconero.

Il suo rapporto con la tifoseria è stato sin da subito ottimo coi tifosi della Juve che lo hanno adottato e spesso indicato come erede di quel Del Piero che aveva chiuso la sua storia d’amore con la vittoria del primo dei 9 scudetti consecutivi.

Un paragone pesante che Dybala, pur tra qualche alto e basso, aveva provato a onorare riuscendoci anche spesso con momenti che restano impressi nella mente dei tifosi.

Nonostante le ultime due annate non esaltanti, la Joya è rimasta uno dei simboli dei tifosi e l’addio a fine anno ha ulteriormente rinforzato questo rapporto se possibile, il tutto scoppiato in un addio da film nella serata di lunedì 17 maggio.

Al momento del cambio, il suo ultimo all’Allianz Stadium, Dybala è scoppiato in un pianto ininterrotto che è proseguito anche al termine del match.

L’immagine del suo volto rigato dalle lacrime e le sue parole oltre a qualche voce uscita nelle ultime ore hanno portato i fan bianconeri a indicare un colpevole per questa situazione: Andrea Agnelli.

La circostanza emersa soltanto adesso fa capire tutti, i tifosi non ci credono

Un Dybala ai limiti dell’inconsolabile che fino all’ultimo secondo ha voluto asspaorare l’aria di quello che nelle ultime stagioni è stato il suo stadio, la sua casa.

La partita era stata anticipata da un commovente post su Instagram in cui il 10 argentino aveva salutato i suoi tifosi un’ultima volta: le sue parole lasciano intuire un certo dissapore verso la fine del suo rapporto con la Juve.

Nel post Dybala infatti dice: “Pensavo di restare per anni”, una dichiarazione che lascia ben poco spazio all’immaginazione e fa intuire quale fosse la volontà della Joya.

Di contro a queste affermazioni c’è però un retroscena.

L’arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic ha incrinato il rapporto tra dirigenza e numero 10. L’arrivo di un giocatore dalla così spiccata personalità ha creato qualche tensione nello spogliatoio oltre che nella testa di Dybala, sentitosi accantonato nel progetto.

Questo non protagonismo è stato anche ribadito dal presidente bianconero Andrea Agnelli, fischiatissimo ieri al suo ingresso in campo come mai prima d’ora, che ha dichiarato come “Un’offerta al ribasso non sarebbe stata rispettosa”.

Insomma una separazione che fa discutere in attesa di capire quale sarà il futuro della Juve e di Dybala.