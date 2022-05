Wanda Nara décolleté incontenibile: la primavera francese infuoca la moglie di Icardi | FOTO

Wanda Nara manda in tilt il popolo del web con il suo décolleté incontenibile, l’estate francese è già cominciata per la moglie di Mauro Icardi.

Nel corso degli anni Wanda Nara è stata in grado di conquistare panorama internazionale grazie alla sua bellezza stratosferica e l’attività da modella intrapresa diverso tempo fa, la quale continua a tutto spiano in campo social dove condivide vari scatti per i quali ha posato in collaborazione con numerosi brand.

Questa volta però la moglie di Mauro Icardi ha davvero esagerato e la sua foto è stata giudicata dai numerosi follower bollente, quasi al limite con la censura.

Il décolleté incontenibile di Wanda Nara spiazza il web

Ebbene sì, ancora una volta Wanda Nara torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di uno scatto super bollente e che la ritrae nel pieno della sua bellezza, audace e super sensuale. Non a caso, la moglie di Mauro è tardi ancora oggi continua ad essere annoverata come una delle donne più belle al mondo e presenti nel panorama social.

La conferma di quanto detto arriva dalla foto condivisa nel corso delle ultime ore nella sua pagina Instagram dove mostra un décolleté incontenibile, messo in risalto da un vestito che la perfezione delle curve di Wanda Nara… spiazzante il web e lasciandolo senza parole.

La moglie di Mauro Icardi più bollette che mai

La foto a cui facciamo riferimento è seguita da una lunga serie di scatti realizzati in occasione dello stesso shooting fotografico che vede come protagonista indiscussa Wanda Nara.

Data l’occasione la modella ed influencer argentina hai indossato un abito bianco caratterizzato da giochi di colore che si intonano perfettamente con quello della sua pelle, in grado di mettere in risalto la perfezione fisica di Wanda Nara e l’incredibile sensualità del quale è dotata. Non a caso, le immagini questioni hanno subito monopolizzato l’attenzione dei social network dei media permettendo a Wanda Nara di conquistare nuove di importante record ed essere così annoverata tra le reginette di bellezza dei social media.