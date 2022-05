ULTIM’ORA – Bremer fuori dai giochi: il retroscena incredibile che fa infuriare i tifosi

Gleison Bremer, pilastro del Torino di Ivan Juric, salterà gli ultimi impegni granata. A rivelarlo è il tecnico stesso, ma dietro c’è un retroscena inaspettato.

Il difensore brasiliano si è affermato in questa stagione come uno dei migliori difensori di tutta la Serie A grazie anche al lavoro del tecnico croato.

Bremer aveva fatto vedere cose importanti con la maglia granata, ma è in questa stagione che il brasiliano si è consacrato e adesso le big fanno la fila.

Le big italiane alla finestra, ma occhio alla concorrenza

Il difensore del Torino, Gleison Bremer, si appresta a diventare l’uomo mercato in casa granata. Il venticinquenne brasiliano grazie all’ottima stagione ha attirato l’interesse di molti grandi club. Nella nostra Serie A le squadre di vertice hanno potuto ammirarlo in campo in prestazioni letteralmente esaltanti. Le grandi potenze del calcio italiano vorrebbero puntare su di lui per il presente ed il futuro, grazie alla carta d’identità che segna 25 alla voce età.

La Juventus vorrebbe affiancarlo a Bonucci e De Ligt e sopperire così all’addio di capitan Chiellini. Il Toro sa di non poter trattenere ancora Bremer ma non vorrebbe venderlo agli odiati cugini. Sul brasiliano ci aveva anche fatto un pensierino il Milan nel mercato di gennaio dopo il grave infortunio di Kjaer. I rossoneri hanno poi deciso di non acquistare difensori per aspettare, con ogni probabilità, di chiudere per Sven Botman del Lille in estate. Anche il Napoli sarebbe felice di accogliere Bremer tra le sue fila ma i partenopei devono prima rinforzarsi in altre zone del campo. Nel caso in cui, però, Koulibaly partisse allora gli azzurri si fionderebbero senza remore sul brasiliano, con Marcos Senesi del Feyenoord come alternativa. La squadra italiana più vicina al numero 3 del Torino è l’Inter. I nerazzurri hanno da tempo individuato in lui il profilo giusto per la difesa dove andrebbe a prendere il posto di Stefan De Vrij, non più centrale nel progetto Inter.

Ma le piste italiane non sono le uniche strade per il futuro di Bremer. Su di lui anche il Paris Saint Germain ha chiesto informazioni, senza trascurare poi gli interessi dalle ricche squadre di Premier League.

Il tecnico annuncia l’assenza, ma il retroscena rischia di sconvolgere i tifosi

L’avventura di Bremer in granata, almeno sul campo, è però giunta al termine. A comunicarlo è il tecnico Juric in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona, ecco le sue parole: “Bremer non ci sarà più, non giocherà queste ultime due partite. Pure Singo, che si è operato al pube anche per anticipare i tempi per il prossimo anno. Sono due giocatori che hanno stretto i denti. Bremer ha un problema alla caviglia, nelle ultime settimane lavorava con dolore. È giusto che ora si fermi“.

Juric, quindi, ha comunicato l’assenza del brasiliano causa problemi alla caviglia ma dietro potrebbe esserci un retroscena incredibile. Il brasiliano, infatti, alla luce delle numerose trattative che lo interessano avrebbe deciso di preservarsi e riprendersi per poi presentarsi integro nella sua nuova squadra e non compromettere così le trattative sul suo futuro. Questa rinuncia a disputare le ultime partite in granata non andrà sicuramente giù ai tifosi del Toro, da sempre tifoseria caldissima.