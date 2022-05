Origi è UFFICIALE: ecco cosa accadrà dopo la finale, i dettagli incredibili

Spuntano dettagli incredibili in merito alla futura destinazione di Origi: manca poco all’ufficialità, ecco che cosa accadrà dopo la finale di Champions League.

Nel futuro di Divock Origi spunta una clamorosa indiscrezione legata alla finale di Champions League che il Liverpool disputerà a Parigi il 28 maggio.

Divock Origi lascerà il Liverpool al termine di questa stagione dopo sette anni con la maglia dei Reds cucita sul petto. L’attaccante belga, pur non essendo mai stato un vero titolare, ha contribuito ai successi del club soprattutto nell’era di Jurgen Klopp. L’allenatore ex Borussia Dortmund lo ha definito una “leggenda” del club, un giocatore straordinario che tenterebbe di prendere in tutti i modi se allenasse un’altra squadra.

Origi ha partecipato a scrivere la storia recente del Liverpool con gol decisivi. Nella stagione 2018-19 ha inciso il suo marchio sulla vittoria della Champions League dei Reds con una doppietta nella storica rimonta in semifinale ai danni del Barcellona e ha inoltre segnato il gol del definitivo 2-0 nella finale contro il Tottenham.

Durante questa annata ha collezionato solamente 17 presenze mettendo a referto 6 gol e 4 assist. Il suo contratto termina a fine giugno e per questo motivo il giocatore ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa, che sogna di accaparrarsi a parametro zero un 27enne che in passato è stato in grado di segnare gol decisivi.

Il retroscena di un’offerta da urlo: i tifosi già scalpitano

La squadra che in questo momento sembra aver avuto già un accordo verbale con l’entourage del giocatore è il Milan. Origi e i rossoneri si sono già affrontati nel corso di questa stagione e l’attaccante belga è stato protagonista del definitivo 1-2 in Champions League che ha estromesso i rossoneri dalle competizioni europee.

Come riporta calciomercato.com, le parti avrebbero già trovato un’intesa per un contratto di quattro anni a 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Nonostante una ricchissima offerta del Newcastle arrivata negli ultimi giorni, Origi vuole misurarsi nel campionato italiano e in una squadra in crescita come il Milan. Alla chiusura dell’affare mancano solo le firme, che però avverranno solamente dopo la finale di Champions League che il Liverpool disputerà il 28 maggio contro il Real Madrid. Questo per non destabilizzare né il giocatore in vista di un impegno così importante né l’ambiente rossonero impegnato nella lotta scudetto contro i cugini nerazzurri.

Quello che è però ormai certo è che Divock Origi sarà uno dei nuovi rinforzi della campagna estiva del Milan. Con l’arrivo della nuova proprietà i tifosi si aspettano altri colpi a effetto per provare a tornare grandi anche in Europa.