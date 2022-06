Esulta come Cristiano Ronaldo ed è figlio di un campione: ecco il video che ha stregato tutti

Nelle giovanili di un top club europeo gioca il figlio di un campione che sta dimostrando di essere un degno erede. Il padre lo segue sempre e lui esulta come il suo idolo: Cristiano Ronaldo.

Il video, diventato virale sui social, mostra che il talento a volte è una questione di sangue.

Essere figlio di un campione non sempre è una cosa facile da gestire, le aspettative sono spesso altissime.

Figli d’arte in Serie A, quando il talento è una questione di famiglia

Sono diversi i figli d’arte nel mondo del calcio e anche in Serie A veder giocare prima il padre e dopo anni il figlio non è evento raro. Basti pensare a Paolo Maldini, forse il più grande dei figli d’arte che è riuscito a far dimenticare di essere il figlio di Cesare e diventare solo Paolo. Ci sta provando anche Daniel, figlio di Paolo e trequartista nel Milan. Nella stessa squadra in cui ha scritto la storia il padre gioca anche Christian Totti, figlio dell’ottavo Re di Roma, Francesco Totti. Federico Chiesa ha anche lui militato nella stessa squadra di papà Enrico, la Fiorentina. Da due anni, però, ha lasciato la viola ed è approdato alla Juventus dove è diventato un punto di riferimento. Riferimento lo è anche nella nazionale di Roberto Mancini con la quale ha vinto EURO2020 da protagonista.

Il padre ha appena lasciato ma il figlio sembra pronto a raccoglierne l’eredità

Anche nel resto d’Europa i figli di grandi campioni stanno mostrando il loro valore. Cristiano Junior da tempo segue CR7 militando nelle giovanili di Real Madrid, Juventus e Manchester United e con il padre come coach il suo futuro non può che essere da calciatore. Altro figlio d’arte che sta attirando attenzioni su di sé è Enzo, figlio di Marcelo. La leggenda brasiliana ha appena lasciato il Real Madrid, club con la quale ha vinto ben 5 Champions League.

Nei blancos, però, continuerà a giocare Enzo che a 12 anni è l’attaccante delle giovani promesse merengues. Lo si distingue per la sua riccia chioma, come quella del padre, e per la stazza da centravanti. Marcelo lo segue sempre ed esulta ad ogni gol del figlio, come nel video diventato virale dove Enzo segna di testa e poi esulta come Cristiano Ronaldo con il padre che festeggia a bordo campo.