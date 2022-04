Napoli – Mertens, tutti i dettagli del rinnovo: ecco l’unico desiderio espresso dal calciatore a De Laurentiis

Le ultimissime notizie riportano di un blitz di Aurelio ed Edoardo De Laurentiis a casa di Dries Mertens per trattare il rinnovo: spunta una clamorosa indiscrezione che riguarda un desiderio speciale espresso dal calciatore al presidente azzurro.

Il futuro di Dries Mertens, per la gioia di tutti i tifosi partenopei, sarà ancora con la maglia del Napoli. Nonostante l’età l’attaccante belga continua a fare la differenza e il rinnovo è la conseguenza delle sue ottime prestazioni in campo.

Quella tra il Napoli e Dries Mertens è una storia d’amore che ha pochi eguali nel mondo del calcio di oggi. Quando venne acquistato nel luglio del 2013 dal PSV Eindhoven per meno di 10 milioni di euro, nessuno (nemmeno lui) avrebbe mai potuto immaginare una carriera simile.

Eppure Mertens nei suoi anni con la maglia del Napoli tatuata addosso ha fatto la storia del club, diventandone il miglior marcatore della sua storia. I suoi numeri pazzeschi parlano chiaro: 393 partite, 146 gol e 90 assist. Considerato sempre da tutti come un esterno offensivo, la svolta della sua carriera avviene nella stagione 2016/17. Higuain lascia il Napoli per la cifra record di 90 milioni di euro e approda alla Juventus, Milik subisce un grave infortunio e Gabbiadini viene ceduto a gennaio.

L’allenatore dei partenopei, Maurizio Sarri, decide quindi di mettere Mertens in quella posizione e i risultati sono da subito incredibili. L’attaccante belga segna 34 gol in quella stagione, di cui 28 in Serie A e 5 in Champions League: numeri da top player.

LEGGI ANCHE –> Juventus – Dybala emarginato dal gruppo: lo strano gesto in diretta del compagno di squadra

Quella richiesta alla quale non si può dire di no: ecco cosa ha chiesto Mertens

L’aspetto speciale della storia tra il Napoli e Mertens è il rapporto che l’uno ha instaurato con l’altro. I tifosi lo adorano, lui ama la città e il popolo napoletano e ha sempre ribadito di voler rimanere fino al termine della carriera. Nonostante si avvii verso i 35 anni, Mertens è ancora decisivo e lo sta dimostrando anche in questa stagione dove ha giocato meno. Sono già 11 i centri stagionali e molto spesso il suo apporto alle partite si è rivelato decisivo.

Nelle ultime ore Aurelio ed Edoardo De Laurentiis avrebbero fatto un blitz nella casa di Mertens per proporre il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno di questa stagione, e pare che le parti siano giunte a un accordo che soddisfi entrambe. Il desiderio di Mertens e della moglie è quello di restare a Napoli almeno un altro anno per consentire al figlio Ciro (chiamato così in onore del soprannome che i tifosi napoletani gli hanno dedicato) di crescere lì.

LEGGI ANCHE –> Luciano Spalletti dove vive a Napoli? Il panorama è veramente mozzafiato

Una richiesta che i De Laurentiis avrebbero accolto volentieri visto l’apporto che il giocatore ha dato in tutti questi anni per la maglia. La storia d’amore tra Napoli e Mertens, per la gioia di tutti i tifosi, è quindi destinata a continuare.