Gigio Donnarumma ancora sotto accusa: non si placano le polemiche, spunta un retroscena su Navas

Gigio Donnarumma non sta vivendo il periodo più felice della sua carriera dopo essersi trasferito al Paris Saint-Germain.

Con il trasferimento al Paris Saint-Germain dello scorso anno Gigio Donnarumma pensava di fare un salto di qualità nella sua carriera.

La stagione vissuta dall’ex portiere del Milan è stata invece tutt’altro che positiva. Il forte dualismo con Keylor Navas lo ha costretto più volte in panchina, situazione che ha influenzato anche le prestazioni del portiere nato a Castellammare di Stabia, che non sempre è stato irreprensibile, sia con la maglia dei parigini, sia con quella della nazionale azzurra.

Proprio nell’ultima partita con la nazionale italiana Donnarumma ha vissuto una serata non facile. Cinque gol presi dalla Germania nella quarta giornata di Nations League. Un 5-2 molto pesante, reso possibile anche da un’indecisione del portiere classe ’99, che appena dopo aver subito il quarto gol da Werner sbaglia un rinvio consegnando il pallone a Gnabry che serve di nuovo l’attaccante del Chelsea per consentirgli la doppietta.

Non è il primo errore stagionale per Donnarumma, dato che anche contro il Real Madrid fu una sua indecisione (dopo un contatto dubbio con Benzema) ad aprire alla rimonta dei madrileni, firmata dalla incredibile tripletta di Karim Benzema.

La dura polemica con la giornalista fa il giro del mondo

Nel post partita del match con i tedeschi, Donnarumma non ha saputo trattenere i nervi, rispondendo per le rime ad una giornalista che nell’intervistarlo gli ha ricordato che non è stata la prima volta che è caduto in un errore del genere. “Quando mi sarebbe capitato? Contro il Real quando c’era fallo su di me? Io oggi faccio un discorso di squadra, poi se vuoi darmi la colpa me la prendo, sono il capitano e ci mancherebbe altro, mi assumo le mie responsabilità”.

Una reazione forse spropositata nei confronti della giornalista Tiziana Alla, che è stata anche difesa pubblicamente da Paola Ferrari, che ha accusato Donnarumma di essere recidivo: “Complimenti a Tiziana Alla, corretta ed esemplare. Ma Gigio Donnarumma è recidivo. Quattro anni fa per un mio post molto critico sulle sue scelte economiche mi querelò. Brava Tiziana”.

Evidentemente la stagione passata deve aver fatto innervosire il portiere, che si aspettava la titolarità ma si è trovato con un collega che non molla un centimetro. Riguardo il suo rapporto con il costaricense Keylor Navas però, il capitano azzurro ha dichiarato che il loro rapporto è buono e la loro convivenza ottima. “Navas è un gran ragazzo, siamo stati molto bene, abbiamo sempre scherzato in allenamento. Siamo buoni amici” commenta Donnarumma. Chissà che l’anno prossimo non possa diventare il padrone dei pali del PSG.