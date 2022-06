Milan, sfuma definitivamente il colpo: c’è l’ufficialità

Non arrivano buone notizie dal calciomercato per la squadra campione d’Italia. Un obiettivo del Milan, infatti, è definitivamente sfumato: il trasferimento adesso è ufficiale.

Sfuma uno degli obiettivi del mercato rossonero, adesso la dirigenza è costretta a guardare altrove.

Maldini e Massara cercano nuove soluzioni per rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il mercato del Milan in stallo, adesso è tempo di stringere

Dopo i festeggiamenti per lo Scudetto e il cambio di proprietà, con l’ingresso di RedBird Capital Partners come socio di maggioranza, il mercato del Milan si pensava potesse finalmente decollare. Nella lista della dirigenza del diavolo ci sono un difensore, un centrocampista, un esterno e un attaccante. L’unica trattativa che, però, sembra procedere verso la fumata bianca è quella che riguarda Divock Origi, in uscita dal Liverpool e già bloccato dai rossoneri. Procede lo stallo nella trattativa che dovrebbe portare Sven Botman a San Siro. Il Milan non riesce a trovare l’accordo con il Lille, mentre quello con il calciatore c’è da tempo. Il club francese, inoltre, spinge per il trasferimento al Newcastle, che offre più di quanto messo sul piatto da Maldini e Massara.

Sfuma il centrocampista, rossoneri beffati

Nella corsa al centrocampista il Milan sta trovando più difficoltà di quanto ci si aspettasse. Negli ultimi giorni il Paris Saint Germain è piombato su Renato Sanches. Il portoghese del Lille sembrava vicinissimo al Milan, con tanto di indizi social tra lui e Rafael Leao. Quando sembrava vicino l’accordo con il Lille, il Paris Saint Germain ha sparigliato le carte con un’offerta più alta. Dopo l’inserimento del PSG nella trattativa che riguarda Renato Sanches, inoltre, un’altro colpo nel mirino dei rossoneri è definitivamente saltato. Si tratta di Mario Gotze che, dopo le buone prestazioni con gli olandesi del PSV Eindhoven, è tornato sui taccuini dei club d’Europa.

Il tedesco, infatti, è passato ufficialmente all’Eintracht Francoforte. I vincitori dell’Europa League parteciperanno alla Champions League e hanno convinto l’ex Bayern Monaco con un contratto fino al 2025. Sfuma così uno degli obiettivi di Maldini e Massara che adesso dovranno iniziare a guardarsi intorno per non far rimpiangere Franck Kessié che si svincolerà a fine giugno. Intanto dal Torino tornerà Tommaso Pobega che sembra destinato a rimanere in rossonero con il benestare del tecnico Pioli. Il Milan studia il nuovo centrocampo ma Maldini e Massara non dovranno attendere troppo.