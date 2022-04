Mauro Icardi messo in panchina, mentre Wanda Nara costruisce la sua vita senza di lui

Ancora rumors attorno ad una delle coppie più chiacchierate al mondo, ovvero quella formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. La moglie del calciatore ha in mente un piano per sbarazzarsi completamente di lui nella sua vita.

Sono stati mesi difficili quelli vissuti della coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, una crisi che sembra essere superata ma che torna sempre all’orizzonte ad ogni rumors. Ricordiamo, infatti che il calciatore e nella modella hanno deciso di annunciare a vele spiegate ai propri fan la voglia di concedersi una seconda opportunità e vivere così il loro amore come avevano pianificato.

Qualcosa, però, sarebbe andato storto durante la pianificazione ed ecco che Wanda Nara starebbe già pianificando la sua nuova vita, qui dove a quanto pare non c’è posto per il marito.

Il nuovo piano di Wanda Nara

Gli ultimi mesi sono stati turbolenti per la coppia famosissima, che comunque sia ha trovato modo e tempo di stringersi per mano e riprendere in toto la propria quotidianità follemente innamorati l’uno dell’altra e anche per il bene della loro famiglia. Quanto detto, comunque sia, non ha mai placato realmente i vari gossip che magazine in Argentina, in Francia, in Italia in altre nazioni hanno pubblicato sul loro conto.

Mauro Icardi ha sempre affermato di essere molto legato alla propria moglie, motivo per il quale ha fatto davvero ogni cosa pur di chiarire i vari malintesi e fare in modo di tornare ad essere Uniti come un tempo… nel frattempo, Wanda Nara sembrerebbe essere impegnata su un altro fronte e c’è qualcuno che parla già di progetti e di nuova vita.

Il debutto da solista della moglie di Icardi

Secondo quanto diffuso dei media spagnoli sembrerebbe che Wanda Nara sia pronta a fare il suo esordio da attrice per una serie televisiva dal titolo Los Protectores. La moglie di Mauro Icardi è stata scelta per interpretare, in un certo qual modo sé stessa, nelle vesti di una imprenditrice e agente sportiva.

I media argentini fanno già sapere che si tratta di un ruolo marginale ma che segna una totale separazione dai business che la vedono legata a Mauro Icardi. Dunque, che sia davvero il primo step per allestire in toto un business indipendente è totalmente lontano da quello di Icardi?