Sinisa Mihajlovic – Il messaggio è da brividi: le sue parole dopo la partita

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è tornato a combattere la leucemia: il mondo del calcio si è stretto attorno a lui, ma quello che è accaduto in occasione della gara contro il Milan è da brividi!

Il Bologna è tornato in campo contro il Milan senza la presenza di Mihajlovic in panchina: l’allenatore serbo sta affrontando nuovamente la battaglia con la leucemia.

Come noto, Sinisa Mihajlovic è tornato a sfidare la leucemia per la seconda volta. L’allenatore serbo è attualmente ricoverato in ospedale: la scelta è stata presa dopo un controllo di routine che ha dato dei segnali negativi o, come li ha definiti lui stesso, “dei campanelli d’allarme”. Questa volta, Miha vuole giocare d’anticipo, ma, per farlo, dovrà stare lontano dal suo amato calcio per un po’ di tempo.

Intanto, il suo Bologna è tornato in campo dopo la sosta e ha fermato il Milan a San Siro per 0-0: Mihajlovic ha parlato con la squadra nel prepartita in videochiamata dando tutta la carica necessaria per affrontare al meglio la sfida.

Quello di Milano è un punto importante per l’autostima, ma soprattutto è stato un segnale per l’allenatore che, come confermato dall’assistente Emilio De Leo, è molto orgoglioso dei suoi calciatori.

Quel messaggio inaspettato: un gesto incredibile che nessuno si aspettava

Una volta appresa la notizia del suo ritorno in ospedale, il mondo del calcio si è stretto intorno all’allenatore del Bologna che, come solito, si è mostrato forte e senza timore: “La malattia ha avuto coraggio a tornare a sfidare uno come me”.

Da Infantino a Pioli, sono stati numerosissimi i messaggi di affetto verso Mihajlovic.

Nei giorni precedenti al match contro i rossoneri, ha chiamato i calciatori dalla sua stanza per far sentire loro la sua vicinanza e non si è risparmiato qualche battuta per tirare su il morale.

Mihajlovic ha dovuto guardare la partita contro il Milan dall’ospedale e non dalla panchina di San Siro. Tuttavia, il club rossonero ha voluto fargli sentire il proprio affetto grazie ad un bel messaggio apparso sui maxischermi dello Stadio Meazza: “Forza Sinisa, la famiglia rossonera è con te”.

Dopo la partita, Emilio De Leo ha parlato anche di Mihajlovic oltre ad aver analizzato la prestazione positiva della squadra: “Si è complimentato con i ragazzi, era molto orgoglioso. Noi proviamo a dargli una piccola soddisfazione in settimana, poi è lui che ci trasmette tanta determinazione. Ci dà una certa positività e siamo tutti felici”.

Secondo il vice allenatore del Bologna, il pareggio potrebbe essere anche visto come un risultato stretto dopo quanto fatto nel primo tempo. Lo 0-0, comunque, ha fatto felice Miha.