Napoli – Osimhen si ferma ancora: le sue condizioni ed il messaggio social ai tifosi

Victor Osimhen si ferma ancora: il calciatore manda un messaggio ai tifosi che diventa virale sui social, chiarendo le sue condizioni di salute.

Brutte notizie per il Napoli che potrebbe dover rinunciare al suo attaccante principale nella sfida contro la Fiorentina.

L’attaccante partenopeo sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi, purtroppo anche a causa di infortuni che ne hanno limitato il rendimento. Su tutti quello subito nello scontro aereo contro l’Inter, quando il colpo con il difensore centrale dell’Inter, Milan Skriniar, gli causò una frattura allo zigomo che lo costrinse a rimanere fuori per otto partite di campionato, facendogli saltare gli scontri diretti con Milan, Juventus e Atalanta.

Il suo ritorno in campo è il 17 gennaio contro il Bologna, quando Osimhen scese in campo con una maschera e sfiorò anche il gol. Gol trovato poi alla sua prima partita da titolare, nella sfida al Penzo contro il Venezia. Dal suo rientro i gol segnati sono 6, con due doppiette consecutive contro Hellas Verona e Udinese, che hanno portato al Napoli 6 punti pesantissimi nella corsa verso lo scudetto.

Ora però un nuovo infortunio rischia di limitare la sua stagione: con un comunicato ufficiale sui propri canali sociali infatti il Napoli ha annunciato un infortunio per il suo attaccante. I tifosi sono preoccupati per le sue condizioni di salute in vista dei prossimi impegni.

LEGGI ANCHE -> In Germania ne sono certi: Atalanta fuori, ecco il retroscena che tutti ignoravano

Il post del giocatore

Il giocatore nigeriano nel Napoli ha subito un risentimento alla coscia sinistra, che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla seduta in vista della gara che i partenopei giocheranno allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina.

Le sue condizioni sono ovviamente da valutare ma la sensazione è che Osimhen potrà esserci per la partita con i viola, come testimonia anche il suo messaggio social inviato ai tifosi del Napoli: “Dear Neapolitans, see you guys on Sunday!!!” seguito dal un hashtag e un cuore azzurro a testimoniare il suo amore per la squadra di cui indossa la maglia numero 9.

Sospiro di sollievo per i tifosi del Napoli, che hanno già dovuto fare a meno di Victor nella partita contro l’Atalanta, che la squadra di Spalletti è comunque riuscita a fare sua con una grande prestazione.

LEGGI ANCHE -> Juventus – Patto ingaggi, resa pubblica la famosa lettera di Chiellini

Resta ovviamente da capire se l’utilizzo del centravanti resterà limitato solo ad una parte di gara, magari per precauzione visto il finale di stagione che aspetta il Napoli, o se non ci saranno problemi per lui.