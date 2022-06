Giorgio Chiellini saluta tutti: il messaggio ai compagni emoziona e commuove

Giorgio Chiellini saluta l’Italia: il difensore azzurro dice addio alla Nazionale dopo aver disputato la sua ultima gara contro l’Argentina. Il suo saluto ha commosso tutti.

Il difensore centrale, oltre che la Juventus, lascia anche la Nazionale. La partita di ieri contro l’Argentina è stata l’ultima disputata con la maglia azzurra per lui, che ha voluto salutare l’ambiente con un sentito messaggio.

Le strade di Chiellini e della Nazionale si dividono: il difensore saluta l’Italia dopo gli Europei della scorsa estate e la cocente eliminazione dai Mondiali in Qatar. Tuttavia, il suo addio non è stato quello sperato, poiché l’Italia ha perso per 3-0 contro l’Argentina a Wembley.

L’Italia non rialza la testa dopo l’eliminazione dai Mondiali

Un Argentina nettamente superiore brilla e batte l’Italia nella finale di Wembley per 3 a 0, grazie ai gol di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala. La Nazionale esce dal campo scossa, consapevole del fatto che dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar è necessario un cambio netto, sia di personalità che di giocatori.

Mancini, tuttavia, nel post-partita ha recriminato l’assenza di giovani in Serie A e il fatto che ci saranno diversi momenti “no” nel futuro immediato, in quanto c’è bisogno di una rifondazione profonda della squadra.

Nessuno si aspettava parole simili, ecco la sua preoccupazione

Chiellini nel post-partita ha richiesto a gran voce la vicinanza alla Nazionale con le seguenti dichiarazioni: “Sapevamo che sarebbe stato difficile. È chiaro che la speranza era quella di vincere questo trofeo, però la sconfitta non cancella quello che è stato. Sappiamo che sarà un periodo duro, che ci aspettano momenti difficili e dobbiamo stare vicini. C’è bisogno di ripartire e io mi auguro che tutta Italia, dai media ai tifosi, stiano vicino a questo gruppo, che deve rifare tanto”. Il difensore prima di lasciare la Nazionale si fa portavoce di un messaggio motivazionale: guai ad arrendersi.

Prima della partita, Chiellini ha emozionato i tifosi con un sentito post sui propri canali social, in cui ha spiegato ciò che ha significato per lui indossare la maglia azzurra: “Questa maglia l’ho sognata. Per questa maglia ho combattuto. Con questa maglia ho vinto. Di questa maglia amo tutto. In questa maglia ho sempre creduto. Da questa maglia ho imparato tanto. Su questa maglia ho pianto. A questa maglia ho dedicato ogni pensiero. Adesso è arrivato il momento di indossarla per l’ultima volta. E come la prima, sarà un’emozione unica. Che non finirà mai”.