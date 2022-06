Di Maria – Juve ore caldissime: tutti i dettagli della trattativa, cifre da sballo

Ore caldissime sull’asse Angel Di Maria – Juventus: arrivano i primi dettagli sulla trattativa tra l’argentino e i bianconeri: cifre da urlo.

La giornata di mercoledì potrebbe essere stata fondamentale, emergono i primi dettagli circa la trattativa che porterebbe l’ex PSG in Italia: cifre da capogiro.



Una sessione di calciomercato nel segno della tivoluzione quella che si prepara per la Juventus.

Il club di Torino, dopo la deludente ultima stagione conclusa con 0 titoli, non ha nessuna intenzione di dare sguito al trend negativo e per farlo rivoluzionerà la rosa.

Sin da prima del termine ufficiale del campionato e quindi dell’annata calcistica, i bianconeri si sono mossi in ambito di mercato con l’obbiettivo chiaro di anticipare la concorrenza soprattutto su alcuni dei grandi campioni in scadenza al 30 giugno.

Oltre all’ormai noto Paul Pogba un altro nome associato con insistenza al club bianconero è stato quello di Angel Di Maria.

L’esterno argentino di 34 anni non rinnoverà col PSG e va in cerca di una breve ultima parentesi europea prima di chiudere in Argentina come da lui stesso dichiarato.

La squadra più intenzionata a prendere il giocatore è parsa proprio la Juventus di Max Allegri.

Il tecnico toscano sembra sempre più orientato verso un 4-3-3 che possa esaltare le caratteristiche di alcuni giocatori come Chiesa e Locatelli che durante questa stagione sono parsi alle volte in difficoltà.

Di Maria, anche grazie alla sua classe ed esperienza, sarebbe il tassello perfetto nello scacchiere di Allegri che potrebbe quindi contare su di un leader tecnico che forse è mancato alla Juve in quesra stagione.

Proprio sul fronte della trattativa con l’argentino arrivano novità che rendono le prossime ore caldissime.

Jorge Mendes incontra Cherubini, la manovra è incredibile

Di Maria – Juve, le prossime ore saranno quelle decisive per l’affare sia in un senso che nell’altro.

Approffittando della finalissima tra Italia ed Argentina (in cui Di Maria è andato in gol), l’agente del giocatore, il potentissimo Jorge Mendes e il DS bianconero Cherubini si sono incontrati per discutere un possibile accordo.

L’incontro non ha dato nessuna certezza ulteriore sullo stato della trattativa (notizia questa che preoccupa i tifosi della Juve) ma ha messo in luce le cifre del possibile affare.

Lo stipendio di Di Maria sarebbe infatti di 7,5 milioni di euro più bonus da decidere e un contratto di due anni che permetterebbe ai bianconeri di usufruire del decreto crescito.

Mendes continua a chiedere un contratto annuale ma in tal caso la proprosta dei bianconeri scenderebbe a 6 milioni di euro più bonus.

Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni ciò che resta certo è che la Juve è convinta del giocatore e viceversa.

La palla passa ora in mano a Mendes il quale però, essendo diventato il numero 1 del suo ruolo dopo la morte di Mino Raiola, pretenderà delle condizioni che siano il più vantaggiose possibile per il suo assistito, le prossime ore ci diranno di più.