Gonzalo Higuain scatena la bufera: botta e risposta pesantissimo, la replica social è da urlo

Il rapporto tra l’attaccante argentino Gonzalo Higuain e il Napoli è stato prima di grande amore, poi di grande odio. Ecco le dichiarazioni del Pipita, la risposta social è veramente epica!

Prima un amore immenso, poi un odio ancora più grande. È questa, in breve, la relazione vissuta tra Gonzalo Higuain e Napoli.

L’attaccante argentino era arrivato a vestire la maglia azzurra nel 2013, prelevato dal Real Madrid per circa 40 milioni di euro per sostituire il partente Edinson Cavani, che era stato venduto al Paris Saint-Germain per 65 milioni.

In tre stagioni con la maglia del Napoli, Higuain ha giocato 146 partite, segnando l’incredibile cifra di 91 gol, e vincendo anche la classifica cannonieri con 36 gol, un record assoluto raggiunto superando Nordhal (che si era fermato a 35) ed eguagliato solo da Ciro Immobile nella stagione 2019/20.

Raggiunto l’apice dell’amore l’ex attaccante delle Merengues decide però di concretizzare la più grande delle paure di ogni tifoso del Napoli, tradire i partenopei per accasarsi alla Juventus. Un tradimento costato ai piemontesi la bellezza di 94 milioni di euro e costato ad Higuain tutto l’amore che a Napoli aveva ricevuto dalla tifoseria intera e da tutta la città, che l’aveva adottato quasi come erede del grande Diego Armando Maradona, vero e proprio santo a Napoli.

Un odio vendicato a suon di gol

In un’intervista al canale argentino Tyc Sports, Higuain ha parlato dei motivi dietro al suo addio al Napoli e del suo approdo alla Juventus, e di come ha vissuto il periodo successivo al trasferimento.

“È stata una decisione molto difficile da prendere. Sapevo ciò che avrebbe comportato ma non ho avuto dubbi. Alla Juventus avrei potuto avere più amore e più felicità, non avevo motivo di non accettare”. confessa Higuain, che poi racconta quello che ha influenzato la sua scelta. “Avevo segnato 36 gol, avevamo una squadra forte che giocava benissimo ma non riuscivamo a vincere lo scudetto. Ho avuto una sensazione strana nel mio corpo”: una sensazione che ha portato Gonzalo a togliersi la maglia azzurra e a mettersi quella bianconera.

Dopo il tradimento, la creatività napoletana ha avuto ancora la meglio, e gli insulti ad Higuain sono passati dalla classica maglia bruciata alle immagini dell’argentino sui camion della nettezza urbana e sui sacchi dell’immondizia. Gonzalo si sofferma anche su quest’odio che ha ricevuto dalla piazza napoletana: “Ho subito tanti insulti, tanto odio dai tifosi del Napoli. Però in 8 partite contro di loro ho fatto 6 gol” dice il centravanti, che è riuscito in un certo senso a vendicare quanto subito negli anni dopo il trasferimento.