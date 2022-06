Essere Backham non è facile: ecco quanto spende l’anno per la sua sicurezza personale

By

Essere David Beckham o un membro della sua famiglia non è affatto facile, motivo per cui l’ex calciatore ha deciso di investire considerevolmente sulla propria sicurezza personale.

Sono numerose le star che nel corso degli anni hanno deciso di affidare la propria sicurezza personale a dei bodyguard, i quali quotidianamente seguono i vip in questione al fine di garantire loro una quotidianità quanto più serena possibile e lontano da attacchi vari ed eventuali messi in atto da fan insistenti e non solo.

Allo stesso modo anche David Beckham ha deciso di investire sulla propria sicurezza personale è quella della propria famiglia… ma vi siete mai chiesti quanto spende personalmente l’ex calciatore per realizzare tutto questo?

Quanto costa esser David Beckham?

Ebbene sì, essere un personaggio famoso non è affatto facile questa è una cosa che conosce benissimo anche David Beckham che ogni giorno deve trovare il modo di proteggere se stesso e le persone che ama. La notorietà ha un costo e a volte implica anche la perdita della privacy, soprattutto quando ci si trova in pubblico e i fan in un certo qual modo tendono di accaparrarsi un selfie o un semplice autografo.

Sulla base di tale motivazione l’ex calciatore e la moglie hanno deciso di affidare la propria tutela personale a uno staff di professionisti che li segue in giro per il mondo, e allo stesso modo fa con i propri figli… ma quanto costa tutto ciò alle tasche dell’ex calciatore?

Svelato quanto spende Beckham per la sicurezza della sua famiglia

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, troviamo la condivisione di una notizia pubblicata dal portale “Fab”, il quale ha fatto riferimento alle somme da capogiro per i numerosi vip spendono per la propria sicurezza personale… un calderone dove rientra anche David Beckham.

L’ex calciatore la moglie Victoria per garantire la loro tutela personale quella della propria famiglia, dunque, investono circa un milione di euro l’anno ingaggiando uno staff di bodyguard specializzati che li segue in ogni parte del mondo qualsiasi cosa accada.