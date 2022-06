Alice Campello esce allo scoperto: la moglie di Morata ha deciso di non nascondersi più

In queste settimane l’attenzione dei media è stata costantemente concentrata sulla coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata, la giovane influencer questa volta ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondersi più.

Alice Campello e Alvaro Morata in queste ultime settimane hanno avuto modo di vivere grandissime emozioni che hanno voluto poi condividere con i propri fan sui social network, così come dimostrato dal battesimo dei loro due figli Leonardo e Alessandro.

Recentemente, inoltre, la giovane coppia realizzata una bellissima festa per il loro quinto anniversario di matrimonio scambiandosi nuovamente le promesse e dichiarandosi amore eterno davanti tutte quelle persone a loro care… evento che a quanto pare ha fatto da sfondo anche ad un altro tipo di annuncio fatto dalla Campello.

La moglie di Alvaro Morata esce allo scoperto

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche l’occasione della pubblicazione di articoli precedenti, nel corso degli anni Alice Campello e Alvaro Morata sono sempre stati protagonisti dei magazine di cronaca rosa soprattutto in relazione ai grandi annunci riguardanti l’arrivo dei loro figli così come è avvenuto nel 2020 quando è venuto al mondo il piccolo Edoardo.

Durante le scorse settimane a far discutere è stata anche la possibilità che l’influencer potesse essere incinta per la terza volta e quindi in attesa del quarto figlio per la coppia, notizia che l’ultimo momento è stata smentita da alcuni post condivisi dalla Campello e che la ritraevano in perfetta forma smagliante ma, per la quale, la stessa ha deciso di uscire allo scoperto lasciando tutti davvero senza parole.

Alice Campello è incinta davvero!

Ebbene sì, Alice Campello è davvero incinta confermando i tanti gossip che ruotavano attorno alla sua famiglia come satelliti già da qualche tempo. Ricordiamo, inoltre, che il desiderio di un altro figlio era già in cantiere per la coppia formata da all’influencer il giocatore della Juventus dato che la stessa Campello aveva rivelato a Silvia Toffanin, durante l’intervista rilasciata Verissimo, di essere pronta a diventare nuovamente madre se ne fosse presentata l’occasione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)

Così è stato bene Alice Campello e Alvaro Morata che insieme ai loro tre figli, Leonardo, Alessandro ed Edoardo annunciato l’arrivo di un quarto figlio… chissà se, magari, questa volta si tratti davvero di una femminuccia!