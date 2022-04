Gosens ed il retroscena su Gasperini che nessuno conosceva: le sue parole sconvolgono i tifosi

Gosens ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passato da ex Atalanta. Si è soffermato su un episodio in particolare che riguarda Gasperini che non ha lasciato molto contenti i tifosi.

L’esterno ex Atalanta, ora all’Inter, intervenuto a DAZN si è espresso sul suo passato e sul suo presente a San Siro.

Il laterale tedesco sta faticando a trovare spazio dal primo minuto, complice la stagione ad altissimo livello di Ivan Perisic.

Sorpasso fallito, l’Inter si ferma a Bologna

Al Renato Dall’Ara di Bologna, per il recupero della ventesima giornata, l’Inter viene sconfitta dal Bologna. Il match per i nerazzurri era partito benissimo. Dopo tre minuti la Beneamata è già in vantaggio. Perisic prende palla sulla destra, salta Barrow con un tunnel e con il mancino trafigge la porta difesa da Skorupski. L’Inter spinge alla ricerca del raddoppio ma al 28′ l’ex di turno, Marko Arnautovic, pareggia con un bel colpo di testa su cross di Barrow. I nerazzurri provano a raddrizzare il risultato, prima con Dimarco che calcia alto di poco, poi con Correa che di testa trova l’opposizione di un ottimo Skorupski. All’80’ arriva l’episodio chiave della gara. Rimessa laterale in zona difensiva di Perisic a cercare Ionut Radu, schierato al posto dell’acciaccato Handanovic. Il portiere rumeno manca clamorosamente l’impatto con il pallone e spiana la strada a Nicola Sansone che a porta vuota fa 2-1.

Il risultato non cambia più, il Bologna ferma la corsa dell’Inter e rende ancora più entusiasmante questo testa a testa scudetto tutto milanese. Adesso i nerazzurri, pur avendo un calendario sulla carta più agevole, non sono più padroni del loro destino, costretti a sperare in un passo falso dei cugini del Milan.

L’incredibile rivelazione ha scioccato tutti, i tifosi non la prendono bene

Ai microfoni di DAZN, Robin Gosens ha parlato della volata scudetto e di quanto il successo ottenuto sul campo della Juventus sia stato importante per il cammino dell’Inter. Queste le sue parole: “La vittoria in campionato con la Juve? Quel successo ci porterà lo scudetto. Prima di quella partita dicevamo: ‘Se vinciamo, saremo campioni’. Ed è così che sarà, ne sono assolutamente convinto“.

Nella seconda parte della sua intervista, però, il tedesco si è lasciato andare e ha parlato di un’indiscrezione che sicuramente non farà gioire i tifosi. L’episodio in questione riguarda il suo ex tecnico, Gian Piero Gasperini, e l’addio all’Atalanta.

Secondo quanto riferito dal calciatore, il Gasp gli ha consigliato di approdare all’Inter e che quello fosse il momento propizio per lasciare la Dea: “Disse che l’Inter era la mossa giusta in questo momento. Alla fine è stato un ottimo trasferimento, l’ho salutato con molto affetto“.

Le dichiarazioni del tedesco non faranno sicuramente piacere ai sostenitori orobici, gettando ombre anche sul ruolo del tecnico Gasperini.