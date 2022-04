Roma – Totti infiamma i tifosi: le parole dell’ex capitano scaldano i giallorossi

Francesco Totti e la Roma sono una cosa sola: l’ex attaccante è tornato a parlare dei giallorossi con dichiarazioni che hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è tornato allo Stadio Olimpico scatenando l’entusiasmo dei tifosi: le sue parole scaldano i giallorossi.

La stagione della Roma è stata ricca di alti e bassi, ma ora la squadra pare aver trovato una forte identità grazie al lavoro di José Mourinho. Il finale di stagione sarà rovente, poiché i giallorossi sono in lotta in campionato per un posto in Europa per la prossima stagione e, soprattutto, sono ad un passo dalla finale di Conference League. La competizione europea rappresenta una grande opportunità, ma ora c’è un ostacolo molto impegnativo da superare: il Leicester di Brendan Rodgers. Le Foxes hanno una formazione ricca di talento, ma spiccano quelli di Vardy, Maddison e Tielemans, giocatori che stanno trascinando il club inglese verso un’altra impresa.

Lo Special One, però, è specialista di coppa e sa bene che questa competizione potrebbe rappresentare un punto di partenza per il futuro. Dopo aver eliminato il Bodo/Glimt, la convinzione di vincere la Conference è cresciuta: battendo il Leicester, la Roma potrebbe affrontare una fra Marsiglia e Feyenoord.

I tifosi sono entusiasti dell’annata vissuta fino ad ora, ma c’è qualcuno di speciale che lo ha voluto esprimere in prima persona: Francesco Totti.

Roma, Totti suona la carica e fa sognare i tifosi

Quest’anno, per la prima volta, Francesco Totti sta frequentando lo Stadio Olimpico con una maggiore frequenza. L’ex numero 10 è apparso sugli spalti anche durante il derby stravinto dai giallorossi e le immagini lo hanno ritratto in un rapporto cordiale con i Friedkin.

L’ex capitano ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi che, a gran voce, chiedono un suo ingresso in società. Lui, per ora, smentisce: “Sono cose che hai dentro, emozioni uniche. Quando vedi tanta gente fra sempre piacere, ma io vado perché sono tifoso e niente altro. Magari vado anche a Leicester”.

Nessun futuro nella Roma, dunque, per ora. Anche perché lui stesso ha scelto una strada differente, ovvero quella del procuratore sportivo. Chance di vederlo in giallorosso dietro ad una scrivania non ce ne sono al momento, ma mai dire mai.

Intanto, lui si dimostra entusiasta di questa squadra. La sua possibile presenza sugli spalti del King Power Stadium per la partita di stasera testimonierebbe un sentimento ritrovato grazie ad una stagione esaltante. Totti non ha nascosto le sue buone sensazioni per la Conference League: “Ormai ci siamo, manca un passo. Speriamo di centrare questo obiettivo”.

L’ex capitano crede nella vittoria della competizione, come ci credono anche la squadra, Mourinho ed i tifosi: l’ambiente è compatto come non accadeva da diversi anni. Per rendere speciale questa annata manca solamente la ciliegina sulla torta: un trofeo in bacheca.