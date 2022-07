Grande colpo per la Juventus: tifosi sorpresi, il giocatore arriva da una big d’Europa

By

La Juventus non si ferma sul mercato e piazza un colpo incredibile in entrata: i tifosi sono sorpresi, il giocatore arriva da una big d’Europa.

Dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria la Juventus piazza un nuovo incredibile colpo in entrata, l’arrivo dalla big d’Europa ha completamente spiazzato tutti i tifosi.



La Juventus è senza alcun dubbio una delle squadre regine di questa prima fase del calciomercato in Italia.

I bianconeri hanno messo il turbo sin dalle ultime settimane della stagione per riuscire ad acquisire giocatori importanti che potessero incidere con effetto immediato in vista della prossima stagione.

I primi due giocatori ad essere acquistati sono stati i parametri zero Di Maria e Pogba.

L’argentino, dopo settimane di trattativa, si trasferirà in bianconero con un contratto annuale con opzione per il secondo anno per una cifra vicina ai 7 milioni a cui si aggiungeranno dei bonus raggiungibili tramite obbiettivi personali.

Per il francese si tratta invece del tanto atteso ritorno in bianconero dopo anni di corteggiamento che non avevano però portato ad alcun risultato.

La Juventus non vuole ovviamente fermarsi a questi colpi e continua a cercare nuovi colpi per rafforzare ulteriormente la rosa.

In difesa Molina e Koulibaly sono obbiettivi concreti ma tutto dipenderà dalla sempre più probabile uscita di De Ligt su cui resta forte il Bayern Monaco. Più articolata la situazione a centrocampo ed in attacco dove delle entrate ci saranno come dimostrato dall’ultimo grande acquisto dell’estate bianconera.

La Juventus guarda al presente e al futuro, l’acquisto dalla big europea ha sorpreso tutti

La Juventus non si ferma e oltre ad acquisti di esperienza punta anche a giocatori più giovani che possano assicurare un futuro importante al club di Torino.

Oltre al rientro dal prestito di Fagioli e Rovella e alla conferma di Fabio Miretti, i bianconeri continuano a spingere per altri profili di prospettiva come Nicolò Zaniolo e il già citato Molina.

Nel mentre però, il club del presidente Agnelli è prossima ad ucìfficializzare l’arrivo di un giovanissimo centrocampista del Bayern Monaco: il promettente 17enne Kenan Yildiz.

Il giovane centrocampista turco era seguito anche dal Barcellona ma la Juventus è stata brava ad accellerare e assicurarsi il talento scuola Bayern a parametro zero.

Con tutta probabilità Yildiz verrà aggregato in Serie C con l’under 23 del club di Torino ma se le potenzialità venissero confermate il truco potrebbe ritagliarsi presto un posto in prima squadra.

La Juventus continua dunque a spingere forte sul calciomercato aggiungendo ai giocatori già affermati anche giovani dal futuro brillante come il turco Yildiz.