Galliani spiazza tutti con un blitz in piena notte: tutto pur di averlo

L’AD del Monza Adriano Galliani spiazza tutti con un blitz a sorpresa in piena notte: i brianzoli sono pronti a tutto pur di avere il giocatore.

Il Monza continua a scatenarsi sul mercato, il blitz notturno dell’AD dei brianzoli Adriano Galliani ha sorpreso tutti, il club del presidente Berlusconi farà di tutto per avere il giocatore.



Tra le squadre più attive sul calciomercato in tutta la Serie A c’è senza ombra di dubbio il Monza.

I brianzoli hanno palesato sin da subito la volontà di creare una rosa che non si limiti alla semplice salvezza ma che possa puntare ad avvicinarsi alle zone europee per realizzare nel minor tempo possibile il sogno mai nascosto di Berlusconi: portare il Monza in Europa.

Per dare concretezza al progetto i biancorossi hanno messo a segno una serie impressionante di colpi che hanno immediatamente alzato le aspettative sui neopromossi.

L’ultimo in ordine di tempo è stato il ritorno di Pessina dall’Atalanta. Il campione d’Europa con l’Italia nella scorsa estate è ritornato dove era cresciuto calcisticamente e sarà il capitano del Monza per la prima storica stagione in A.

Il sogno è ora trovare un grande rinforzo per l’attacco, un nome forte che possa aumentare ulteriormente la forza dei biancorossi. Tra i tanti nomi fatti uno si avvicina sensibilmente grazie ad un sorprendente blitz notturno di Adriano Galliani.

Il sogno per l’attacco si avvicina: il blitz di Galliani potrebbe essere stato decisivo

Il Monza continua a ricercare profili che possano migliorare ulteriormente la già competitica rosa dei brianzoli.

La squadra di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi ha già messo a segno dei colpi che vanno ben oltre le aspettative per una squadra neopromossa: Pessina, Sensi e Cragno sono ad esempio acquisti che di certo alzano il livello e le aspettative di qualsiasi squadra.

Il focus è quindi diventato l’attacco dove tra il sogno Icardi e il più concreto obbiettivo Pinamonti è cresciuto nelle quotazioni un nome a sorpresa: quello di Gianluca Caprari.

Adriano Galliani, nella notte di giovedì 7 luglio, ha messo in scena uno dei suoi storici blitz e sembra aver avvicinato sensibilmente il numero 10 del Verona al suo Monza.

Un blitz che ha sorpreso tutti dato che il nome non era ancora apparso nel taccuino dei dirigenti biancorossi ma che potrebbe a breve trasferirsi in quel della Lombardia.

Per i brianzoli si tratterebbe di un acquisto estremamente importante vista anche la clamorosa stagione che l’ex Sampdoria ha appena concluso, al momento non ci sono conferme sulle possibili cifre ma nelle prossime settimane ci saranno sicuramente novità.