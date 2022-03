Guerra Russia-Ucraina, colpo di scena clamoroso: un calciatore si arruola nell’esercito

Un giocatore ucraino ha scelto di non restare indifferente alla guerra e di arruolarsi nell’esercito a difesa del suo paese in questo momento drammatico.

La guerra sta scuotendo il mondo e un calciatore ha deciso di agire nel concreto, passando dal giocare in Champions League con il suo club allo schierarsi nell’esercito ucraino.

Risale ad una settimana fa l’attacco dei russi all’Ucraina, che ha dato il via ad una folle guerra che sta seminando paura e terrore nel paese e nel mondo, per via delle drammatiche vittime che sta causando e per l’instabilità mondiale di ciò che sarà che fa stare tutti con il fiato sul collo.

Com’è ovvio, il calcio in Ucraina in questo momento è l’ultimo dei pensieri, per questo alcuni giocatori vogliono agire nel concreto per dare una netta posizione anti-guerra. In particolare, uno di loro ha deciso di arruolarsi nell’esercito ucraino per difendere il proprio paese in un frangente storico angoscioso.

Shakhtar Donetsk, il giocatore va in guerra

Il giocatore in questione è un giocatore ucraino dello Shakhtar Donetsk, che ha deciso di non restare indifferente ai bombardamenti ma di presentarsi come volontario per aiutare le forze armate nel conflitto. La sua scelta denota grande coraggio e voglia di battersi per difendere la propria patria in questo folle scontro.

La sua decisione ha stupito tutti e i suoi social si sono inondati di messaggi di solidarietà. “Rispetto” è il commento più scritto, per onorare il gesto di un giovane campione che pone il suo coraggio a servizio della sua patria.

Il nome del giovane calciatore

Il calciatore in questione è Viktor Kornienko, terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk. Il giocatore allenato da De Zerbi ha deciso anche questa volta di scendere in campo nel concreto, schierandosi in difesa degli attacchi russi. Il terzino classe 1999 con lo Shakhtar ha collezionato in questa stagione tredici presenze, tra campionato e Champions League (in quest’ultima competizione due).

Kornienko ha condiviso la decisione sui propri social con un enigmatico post che lo ritrae con le braccia al cielo mentre indossa un giubbotto mimetico, correlato dalla frase “Ucraina possiamo, gloria all’Ucraina” e dalle emoticon della preghiera e della bandiera gialla azzurra.