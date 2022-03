Osimhen che guaio! I tifosi non possono crederci: cosa succederà ora?

Victor Osimhen è una delle punte di diamante del Napoli di Spalletti, ma una pessima notizia potrebbe cambiare per sempre la sua carriera.

Le fratture multiple alla faccia subite nella partita d’andata del Napoli contro l’Inter hanno frenato per qualche mese l’ascesa di Osimhen. L’attaccante nigeriano resta però, con la sua velocità e la sua astuzia, uno dei centravanti più temibili della Serie A nonostante la giovanissima età.

Il Napoli si prepara per l’importantissima sfida scudetto di domenica sera contro il Milan di Pioli. Allo stadio Maradona tutti i tifosi azzurri proveranno a spingere la squadra verso un sogno chiamato scudetto. Luciano Spalletti può contare su una rosa di grande qualità composta da giocatori come Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne solo per citarne alcuni.

Chi può far saltare davvero il banco in ogni difesa avversaria è però l’attaccante nigeriano classe ’98 Victor Osimhen. Nell’estate del 2020 De Laurentiis ha deciso di investire per lui ben 75 milioni di euro per strapparlo dalle mani del Lille. Nella sua prima stagione in Italia, Osimhen ha già raggiunto la doppia cifra di gol facendo vedere giocate da attaccante vero.

Questa doveva essere la stagione della consacrazione, ma il grave infortunio subito contro l’Inter a novembre lo hanno costretto a un lungo stop che ne ha frenato l’ascesa. Adesso Osimhen è tornato, pronto per riprendersi il Napoli, ma un’altra notizia sul suo futuro potrebbe cambiargli per sempre la carriera.

Napoli, una perdita difficile da accettare

Nonostante Dries Mertens abbia dimostrato ancora all’età di 34 anni di poter fare la differenza in Serie A, un giocatore come Osimhen è unico nel suo genere. Grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche permette al Napoli un’alternativa di gioco a quella propria dei calciatori già presenti nella rosa. Le sue grandi doti non sono però passate inosservate anche ai top club europei, e uno si tutti ha puntato fortemente gli occhi su di lui.

Si tratta del Manchester United di Ralf Rangnick, che secondo il Dailystar avrebbe visto in Osimhen il sostituto perfetto in caso di partenza alla fine della stagione di Cavani e Cristiano Ronaldo. Rangnick, che l’anno prossimo non sarà più allenatore ma occuperà un ruolo dirigenziale, stravede per lui e farà di tutto per portarlo a Old Trafford. Il Napoli però non cederà facilmente, e prenderà in considerazione solo offerte irrinunciabili per la propria punta di diamante.

I tifosi partenopei sperano che Osimhen rimanga il più possibile e che possa essere il calciatore decisivo in grado di riportare a Napoli un trofeo che manca dai tempi di Maradona.