Manchester United, mistero Cristiano Ronaldo: l’intrigo che fa tremare i Red Devils

In casa United si respira un’aria tesa per via della situazione conflittuale con Cristiano Ronaldo. Un clamoroso retroscena riguardante la sua assenza nel derby di Manchester è emerso e fa tremare i tifosi.

La relazione tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United non è mai stata così fredda: l’asso portoghese non è stato convocato nel derby contro il City per via di un infortunio, ma la verità sulla sua assenza si è rivelata essere un’altra.

Cristiano Ronaldo non sta vivendo il momento migliore della sua carriera. L’approdo nei Red Devils la scorsa estate sembrava la svolta per rilanciare la sua carriera, ma il corso della stagione sta mostrando un’altra realtà ben più dura. Lo United è solamente al quinto posto in classifica di Premier League. È fuori dalla zona Champions e a 22 punti dalla vetta occupata dai cugini del Manchester City.

Proprio contro i Citizens ha avuto luogo la beffa che ha fatto discutere: l’allenatore dello United Ralf Rangnick è finito nell’occhio del ciclone dopo la pesante sconfitta per 1-4 all’Etihad Stadium. I Red Devils hanno mostrato un gioco nullo e pressapochista, che ha fatto infuriore i tifosi. Lo United si trova adesso al quinto a un punto di distanza dall’Arsenal, che però ha ben tre partite da recuperare (seppure con avversari difficili come Tottenham, Chelsea e Liverpool).

United, giallo Cristiano Ronaldo

Ciò che, però, ha fatto più storcere il naso ai tifosi è stata l’assenza di Cristiano Ronaldo nel derby. Rangnick alla vigilia aveva rivelato che il portoghese era out per precauzione per via di un problema al flessore che non gli aveva permesso di allenarsi regolarmente in settimana.

Tuttavia, un clamoroso retroscena è emerso per smentire quanto detto dall’allenatore. Se fosse confermato, la permanenza in Inghilterra del 5 volte Pallone d’Oro sarebbe fortemente in bilico.

CR7, interviene la sorella Katia

La versione ufficiale sull’assenza di CR7 nel derby parlava di un infortunio. Ma essa è stata presto messa in dubbio da chi ha più a cuore il fuoriclasse portoghese: sua sorella Katia Aveiro.

Katia ha messo “like” su Instagram ad un post di una fanpage che sosteneva come in realtà Cristiano fosse in perfette condizioni fisiche e fosse stato escluso dal derby solamente per questioni tattiche di Rangnick, che da settimane non avrebbe un rapporto ottimale con l’attaccante.

Il post a cui la sorella ha messo “like” citava: “Cristiano Ronaldo non è infortunato e non è malato. È al 100%. Buongiorno a tutti voi che, come me, siete tristi perché Rangnick ha deciso di rovinarvi la domenica tenendo CR7 fuori da un big match del genere per semplici ragioni tattiche”.