Rissa sfiorata per Francesco Totti: tensione alle stelle per l’ex della Roma

Non sta vivendo un periodo Francesco Totti che recentemente è stato avvistato durante un momento ad altissima tensione, sfiorando quasi la rissa. Immagini che inevitabilmente hanno lasciato senza parole i tifosi della Roma e non solo.

Le ultime settimane sono davvero difficili da vivere per l’ex capitano della Roma, il tutto a seguito del gossip che ha travolto il rimedio abilmente il matrimonio con Ilary Blasi a seguito di una presunta crisi che ha investito il loro rapporto.

L’ombra di Noemi Bocchi continua ad essere presente nella vita di Francesco Totti, così come dimostrato dall’ultimo avvistamento fatto da Dagospia che ha raccontato la domenica allo stadio da parte dell’ex calciatore per seguire la partita a Roma contro Atalanta in tribuna vip… lì dove, qualche sedile più in là, pare ci fosse proprio la donna che dai media è stata definita l’amante di Totti.

Giorni tragici per la famiglia Totti Blasi

A quanto pare non accenna a rientrare il gossip relativo alla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il quale continua inesorabilmente nonostante il video condiviso su tutti i canali social da parte dell’ex calciatore chiedendo rispetto per le famiglie coinvolte nel giro di notizie ritenute da lui delle fake news. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore sono servite a smentire radicalmente i rumors circa una relazione extraconiugale e allo stesso modo la crisi con Ilary Blasi.

La notizia pubblicata da Dagospia getta benzina sul fuoco e a quanto pare la tensione per Francesco Totti è visibile sotto gli occhi di tutti, così come dimostrato dalle nuove immagini che stanno facendo discutere il web in queste ore.

Rissa sfiorata per Francesco Totti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel mondo del web troviamo alcuni scatti che sono stati diffusi anche dalla redazione del quotidiano Fanpage.

Secondo quanto reso noto dal portale in questione sembrerebbe che recentemente Francesco Totti abbia disputato una partita di calcio a 8 con la sua squadra Totti Sporting Club contro la Roma.

Il risultato della partita sarebbe stato quello di 5 a 3 per la squadra capitanata da Francesco Totti, che in diverse occasioni avrebbe anche perso la pazienza sfiorando quasi la rissa… così come documentato dalle immagini che in queste ore stanno facendo da bere il giro del web lasciando tutti senza parole.