Lautaro Martinez, le parole inaspettate dell’agente non lasciano spazio a dubbi: è finita

Lautaro Martinez è uno dei giocatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi: il suo agente Alejandro Camaño, intanto, parla del futuro del suo assistito.

Il futuro di Lautaro Martinez, nei suoi anni interisti, è sempre stato alquanto ombroso: nei giorni scorsi ne ha parlato l’agente che, con le sue parole, ha infiammato i tifosi nerazzurri.

Lautaro Martinez è uno dei giocatori più amati dalla tifoseria interista. Nonostante un lungo digiuno di gol, che è combaciato con una crisi di risultati di squadra, i supporter nerazzurri non hanno mai smesso di incitarlo con dei cori.

Contro la Salernitana, nell’ultima giornata di campionato, si è sbloccato con una tripletta ed è stato grande protagonista del 5-0 finale: ad ogni suo gol, nuovamente, si sono levati cori da parte della Curva.

Quest’anno, per la prima volta, il Toro è il leader dell’attacco dell’Inter: nei suoi anni milanesi, infatti, è sempre stato nell’ombra di Icardi prima e Lukaku poi. Ora condivide questa responsabilità con Dzeko: dai loro gol passerà il futuro immediato della formazione di Simone Inzaghi.

Tuttavia, l’argentino è sempre stato al centro di discorsi di mercato: pochi giorni fa, il suo agente Alejandro Camaño è tornato a parlare del futuro del suo assistito.

Inter, l’agente di Lautaro Martinez parla di futuro: dichiarazione inaspettata

È ben nota la trattativa andata in scena due anni fa: il Barcellona voleva Lautaro Martinez a tutti i costi (su indicazione di Messi, si vociferava) e ne aveva parlato con la dirigenza nerazzurra, ma la crisi portata dal Covid ha fatto saltare l’affare.

Lo stesso argentino ha commentato questo fatto dicendo che, in ogni caso, è stato felice di restare all’Inter.

Tuttavia, ogni estate, il nome di Lautaro è stato accostato a tutti i top club europei. L’ultimo, in ordine temporale, è stato il Tottenham durante la scorsa estate, anche se non si sono mai registrate vere e proprie conferme.

Dopo l’addio di Lukaku, Lautaro Martinez sente maggiormente la responsabilità di essere l’attaccante di riferimento della formazione nerazzurra. Dopo un inizio di stagione strepitoso, il centravanti argentino ha vissuto un periodo molto complicato caratterizzato da continui errori davanti alla porta. La tripletta contro la Salernitana gli ha permesso di sbloccarsi, anche se ora arriveranno delle prove molto difficili che richiederanno il suo aiuto: il Liverpool in Champions (competizione in cui non segna da un anno e mezzo circa) seguito da Torino, Fiorentina e Juve in Serie A. Gran parte del futuro immediato dell’Inter passa da queste quattro partite: per vincerle, servirà anche il miglior Lautaro.

Intanto, il suo nome rimbalza anche fuori dal campo: a parlare è il suo agente Alejandro Camaño. Le sue parole hanno infiammato i tifosi dell’Inter.

Le parole di Camaño su Lautaro

Il procuratore Alejandro Camaño, dopo Inter-Salernitana, è tornato a parlare del futuro dell’attaccante nerazzurro dopo aver commentato il momento difficile.

“Era davvero molto arrabbiato con sé stesso e con la palla che non voleva saperne di entrare”: ha esordito così l’agente, che poi, però, è passato al tema del futuro dell’attaccante.

Camaño ha confermato la decisione del Toro: “Lauti resta a Milano, qui è felice e lo è anche la sua famiglia. Si sente a casa ed è a tutti gli effetti un tifoso di questo club. Nessuna possibilità per vederlo lontano da qui, lo assicuro”

Le parole dell’agente di Lautaro hanno fatto molto piacere alla tifoseria interista. Finita dunque la diatriba mediatica che voleva Martinez lontano dai lidi nerazzurri. Inoltre, l’attaccante argentino ha recentemente firmato un prolungamento di contratto fino al 2026 con un ingaggio da top: salvo clamorose sorprese, il Toro resterà all’Inter.